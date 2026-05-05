Hàng ngàn học sinh TP.HCM dừng ăn bán trú, do vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Trường THCS Trần Quốc Tuấn, phường Tân Hưng dừng ăn bán trú tới hết năm học 2025-2026

Mới đây, Trường THCS Trần Quốc Tuấn, phường Tân Hưng, TP.HCM đã ban hành thông báo tới phụ huynh học sinh, cho biết trường tạm dừng ăn bán trú từ ngày 4.5.2026 cho đến khi kết thúc năm học 2025-2026. "Từ ngày 4.5.2026, nhà trường áp dụng thời khóa biểu mới. Tất cả học sinh không học bán trú, cha mẹ học sinh sắp xếp thời gian đưa đón học sinh theo lịch học của thời khóa biểu mới", thông báo nêu.

Học sinh Trường THCS Trần Quốc Tuấn, phường Tân Hưng ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG

Trường THCS Trần Quốc Tuấn cũng nêu lý do dừng tổ chức bán trú là xuất phát từ đơn đề nghị số 0306/TN-XL ngày 1.5.2026 của của công ty cung cấp suất ăn, tạm ngưng cung cấp suất ăn bán trú cho Trường THCS Trần Quốc Tuấn trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân liên quan đến vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Sáng nay (5.5), trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Cao Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn, phường Tân Hưng, cho biết xuất phát từ đề nghị của đơn vị cung cấp suất ăn đồng thời để đảm bảo an toàn, an tâm với học sinh, phụ huynh học sinh nên nhà trường đã ban hành văn bản nói trên.

Theo bà Phương, trước khi đưa ra thông báo này và chính thức thực hiện thì nhà trường cũng tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh, lấy ý kiến phụ huynh, đa số phụ huynh đều đồng thuận. Giai đoạn này học sinh đã hoàn thành các bài kiểm tra học kỳ, thời gian đến trường là hoàn tất chương trình và các hoạt động giáo dục nên nhu cầu bán trú không phải là bức thiết, phụ huynh học sinh có thể lo được cho con em mình.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn cũng giải thích văn bản thông báo gửi cho phụ huynh chưa có dấu mộc của nhà trường nhằm thông báo sớm, kịp thời để phụ huynh có thể chủ động chăm sóc con em. Nhà trường gửi văn bản trong ngày lễ qua kênh của giáo viên chủ nhiệm. Hiện tại việc tổ chức bữa ăn bán trú đã tạm dừng và mong nhận được sự phối hợp của phụ huynh nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn của học sinh, hoạt động giáo dục của nhà trường.

Nhiều trường tiểu học cùng nhà cung cấp suất ăn đồng loạt dừng tổ chức ăn bán trú

Vừa qua, đã xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.

Theo danh sách rà soát của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, công ty cung cấp suất ăn trực tiếp cho Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (tên viết tắt công ty là X.L) cung cấp suất ăn công nghiệp cho tổng cộng 5 trường học trên địa bàn, bao gồm: 2 cơ sở của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm; Trường tiểu học Tân Hưng, phường Tân Hưng; Trường THCS Trần Quốc Tuấn, phường Tân Hưng; Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Tân Mỹ.

Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm ở cả 2 cơ sở đã dừng ăn bán trú ngay từ hôm 28.4 cho tới nay.

Theo cập nhật của phóng viên Báo Thanh Niên, đến sáng nay (5.5), Trường tiểu học Tân Hưng, phường Tân Hưng và Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Tân Mỹ cũng đã dừng ăn bán trú, trong khi chờ kết luận, xác định nguyên nhân liên quan đến vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Hàng ngàn học sinh phải dừng ăn bán trú sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm ẢNH: THÚY HẰNG

Như vậy, liên quan vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, tới nay đã có hàng ngàn học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn phải dừng ăn bán trú, trong khi còn hơn 3 tuần lễ nữa mới kết thúc năm học 2025-2026.

Về vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, thông cáo báo chí của UBND phường Tân Thuận, TP.HCM, cho biết: "Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 24.4.2026, một số học sinh của trường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, mệt mỏi và đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, theo dõi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Tân Thuận đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương báo cáo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Các biện pháp rà soát, tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, các bữa ăn của trẻ và các nguồn thực phẩm liên quan, đang được triển khai đồng bộ".

"Đến chiều 28.4.2026, ghi nhận tổng số 46 trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó 29 trường hợp đang điều trị, có 2 trong 29 trường hợp trên là bệnh nhi có bệnh nên nhập viện cấp cứu và 17 trường hợp ngoại trú, tình hình sức khỏe của các học sinh đã ổn định và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và sẽ có thông tin chính thức ngay khi có kết quả. UBND phường Tân Thuận đề nghị quý phụ huynh bình tĩnh, theo dõi sức khỏe của trẻ và phối hợp cung cấp thông tin khi cần thiết. Mọi thông tin chính thức sẽ được cập nhật kịp thời qua các kênh thông tin của địa phương. UBND phường Tân Thuận sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và ổn định tình hình trên địa bàn", thông cáo báo chí nêu rõ.

Ngày 30.4, bà Lê Thị Ngọc Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, cho biết: "Vụ việc đang được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và làm rõ theo quy định của pháp luật. Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý và báo cáo kịp thời đến các cấp lãnh đạo. Nhà trường kính mong quý cha mẹ học sinh luôn đồng hành cùng nhà trường: Bình tĩnh theo dõi thông tin từ nguồn chính thống của cơ quan có chức năng chuyên môn, bản tin của nhà trường; Không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng; Cùng nhà trường chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thông tin mới".