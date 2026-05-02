Sắp hết năm học, chưa hết lo an toàn bữa ăn học đường

Từ vụ 46 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ở phường Tân Thuận, TP.HCM...

UBND phường Tân Thuận, TP.HCM đã gửi thông báo tin đến các cơ quan báo chí, phụ huynh và nhân dân về việc ghi nhận một số trường hợp học sinh có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm. Theo đó, vào chiều tối 24.4.2026, một số học sinh của trường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, mệt mỏi và đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, theo dõi. Các biện pháp rà soát, tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, các bữa ăn của trẻ và các nguồn thực phẩm liên quan, đang được triển khai đồng bộ. Đến chiều 28.4.2026, ghi nhận tổng số 46 trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó 29 trường hợp đang điều trị, 17 trường hợp ngoại trú. Các đơn vị liên quan đang làm rõ nguyên nhân và sẽ có thông tin chính thức ngay khi có kết quả.

Phụ huynh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, đón con ra về trưa 29.4 do trường không tổ chức ăn bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, do một công ty cung cấp.

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã ban hành văn bản, đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp một số nội dung. Trong đó, cần chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phải tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức các hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại công văn số công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 03.11.2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể và công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1.4.2026 của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phải theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Khay cơm bán trú của học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

... Tới những vụ việc nóng về an toàn bữa ăn học đường

Từ đầu năm học 2025 - 2026 đến nay, trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Thái Nguyên, Lâm Đồng và một số địa phương xảy ra nhiều vụ lùm xùm về vấn đề bữa ăn học đường.

Thông tin về Chuyên án bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm "bẩn", thực phẩm kém chất lượng vào các trường học, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, chiều 17.4.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1976, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, địa chỉ xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1981, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên (nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Hòa) và Trần Thị Hằng, sinh năm 1982, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên (kế toán Trường mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên).

Từ ngày 6 - 10.4, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại một số cơ quan quản lý giáo dục và các trường mầm non, liên quan cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú; phụ huynh Hà Nội lo lắng gần 300 tấn lợn bệnh có thể lọt vào bữa ăn học đường...

Cách đây không lâu, hôm 20.4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chính thức thông tin kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM. Sau quá trình điều tra theo quy trình của Bộ Y tế quy định, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây ngày 7.4.2026 là vụ ngộ độc thực phẩm. Tổng số 740 người ăn, có 266 người mắc, 190 người đi viện, không có ai tử vong. Bữa ăn nguyên nhân được xác định là bữa ăn bán trú ngày 7.4.2026. Thức ăn nguyên nhân được xác định: Hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo, trong đó, bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là thức ăn có nguy cơ cao nhất (theo phân tích dịch tễ, thống kê). Tác nhân gây bệnh: Salmonella spp (là tác nhân chính), E. coli và Staphylococcus aureus. Cơ sở nguyên nhân: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất vận chuyển Hữu Phước - đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Cơ sở này đến nay bị xử lý ra sao, trách nhiệm của những người liên quan, bồi thường thế nào cho những học sinh phải nhập viện điều trị và bị ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần sau vụ việc? Phụ huynh, học sinh, giáo viên, người dân đang chờ đợi thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây ngày 7.4.2026 là vụ ngộ độc thực phẩm ẢNH: THÚY HẰNG

Trước đó, cuối tháng 1.2026, hàng ngàn học sinh tại một số trường tiểu học, THCS ở TP.HCM như tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận; tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng; THCS Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận; THCS Khánh Bình, phường Chánh Hưng… cũng phải tạm dừng ăn bán trú sau những phản ánh về thực phẩm của một công ty cung cấp suất ăn. Sau đó, các trường đều đồng loạt đổi nhà cung cấp để đảm bảo bữa ăn bán trú an toàn cho học sinh.

Song, vụ việc về công ty cung cấp suất ăn nói trên với nhiều lùm xùm đến nay đã điều tra ra sao, kết quả thế nào, người dân chưa được biết?

Năm học 2025-2026 sắp kết thúc, nhưng những nỗi lo lắng về an toàn bữa ăn học đường cho các em học sinh chưa bao giờ kết thúc. Bữa ăn học đường ảnh hưởng trực tiếp tới học sinh, góp phần đảm bảo chất lượng học tập của học sinh khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp phụ huynh an tâm công tác khi con cái được ăn cơm, nghỉ trưa tại trường. Song nếu cứ xảy ra vụ việc liên quan bữa ăn học đường, lại chấn chỉnh, rồi lại lùm xùm, rồi đâu lại vào đó mà không có giải pháp triệt để, kỷ luật nghiêm minh, người bị ảnh hưởng lớn nhất là những em học sinh, có thể phải trả giá đắt bằng cả tính mạng.