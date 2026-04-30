Phường Tân Thuận, TP.HCM thông báo chính thức vụ 46 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm

Hôm nay (30.4), Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM có thông báo tới phụ huynh học sinh nhà trường liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường. Theo thông báo của nhà trường do hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Nga ký, UBND phường Tân Thuận đã ban hành thông cáo báo chí chính thức "liên quan đến sự việc nghi ngờ về an toàn thực phẩm tại trường trong những ngày qua".

Thông báo của nhà trường có nội dung: "Vụ việc đang được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và làm rõ theo quy định của pháp luật. Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý và báo cáo kịp thời đến các cấp lãnh đạo. Nhà trường kính mong quý cha mẹ học sinh luôn đồng hành cùng nhà trường: Bình tĩnh theo dõi thông tin từ nguồn chính thống của cơ quan có chức năng chuyên môn, bản tin của nhà trường; Không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng; Cùng nhà trường chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thông tin mới".

Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: THÚY HẰNG

Phường Tân Thuận, TP.HCM chính thức lên tiếng về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm, 46 học sinh có triệu chứng

Thông cáo báo chí chính thức của UBND phường Tân Thuận, TP.HCM về vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, cho biết: "UBND phường Tân Thuận trân trọng thông tin đến các cơ quan báo chí, quý phụ huynh và nhân dân về việc ghi nhận một số trường hợp học sinh có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm. Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 24.4.2026, một số học sinh của trường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, mệt mỏi và đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, theo dõi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Tân Thuận đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương báo cáo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Các biện pháp rà soát, tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, các bữa ăn của trẻ và các nguồn thực phẩm liên quan, đang được triển khai đồng bộ".

Vụ học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nghi ngộ độc: Phụ huynh bức xúc vì nhà trường thiếu minh bạch thông tin

"Đến chiều 28.4.2026, ghi nhận tổng số 46 trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó 29 trường hợp đang điều trị, có 2 trong 29 trường hợp trên là bệnh nhi có bệnh nên nhập viện cấp cứu và 17 trường hợp ngoại trú, tình hình sức khỏe của các học sinh đã ổn định và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và sẽ có thông tin chính thức ngay khi có kết quả. UBND phường Tân Thuận đề nghị quý phụ huynh bình tĩnh, theo dõi sức khỏe của trẻ và phối hợp cung cấp thông tin khi cần thiết. Mọi thông tin chính thức sẽ được cập nhật kịp thời qua các kênh thông tin của địa phương. UBND phường Tân Thuận sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và ổn định tình hình trên địa bàn", thông cáo báo chí nêu rõ.

Phụ huynh đón con ra về trưa 29.4 do trường không tổ chức ăn bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

Như Báo Thanh Niên phản ánh, anh Tâm (tên nhân vật đã được thay đổi), phụ huynh bé lớp 1, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết chiều thứ sáu tuần trước (ngày 24.4), trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, con anh đi học về bị mệt, sốt, gia đình nghĩ là con bị mệt thông thường. Về sau, khi phụ huynh trao đổi, nói chuyện với nhau trong nhóm phụ huynh thì mới biết nhiều bé trong lớp bị sốt, ói, mệt, đau bụng, nhiều bé phải nhập viện thăm khám, điều trị.

Thông tin đăng tải công khai trên trang web Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm cho biết thực đơn ăn bán trú của trường hôm 24.4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua uống; tráng miệng là bánh gạo.

Suất ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm do một công ty cung cấp.

Ngày 28 và 29.4, học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm học tập trung tại trường vào buổi sáng, buổi chiều học trực tuyến tại nhà, buổi trưa không tổ chức ăn bán trú.

Liên quan vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập đoàn điều tra, xử lý vụ việc; trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.