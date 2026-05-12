Thời sự

Chủ tịch Hưng Yên muốn thiết kế giao thông liên vùng với Hà Nội, Hải Phòng, sân bay Gia Bình

Trần Cường
12/05/2026 20:17 GMT+7

Trong buổi làm việc với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu sở này tham mưu thiết kế đồng bộ các trục xương sống, tuyến vành đai và kết nối liên vùng với Hà Nội, Hải Phòng, sân bay Gia Bình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vào ngày 12.5, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thống nhất nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong đó, ông Quyền yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" và kết quả, sản phẩm cụ thể sẽ là thước đo đánh giá cán bộ.

Về chiến lược quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh việc hoàn thiện các quy hoạch hợp phần có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở định hình không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong thời gian tới.

Do đó, ông Quyền thống nhất định hướng phát triển theo 3 phân khu. Trong đó, phía bắc tập trung phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và các không gian hỗ trợ đô thị hiện đại; khu vực trung tâm ưu tiên phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại và công nghiệp sạch, công nghệ cao; khu vực ven biển và khu kinh tế tiếp tục là động lực phát triển công nghiệp, logistics, cảng biển và kinh tế biển.

Đặc biệt, hai cực phát triển Bắc - Nam sẽ hình thành các "trái tim" - trung tâm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như phát huy các lợi thế riêng biệt của tỉnh.

Xác định hạ tầng giao thông là chìa khóa mở rộng không gian phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu thiết kế đồng bộ các trục xương sống, tuyến vành đai và kết nối liên vùng với Hà Nội, Hải Phòng, sân bay Gia Bình. 

Tầm nhìn dài hạn sẽ hướng tới hệ thống giao thông công cộng hiện đại như đường sắt đô thị (metro) kết nối sân bay, khu kinh tế và trung tâm vùng.

Ông Quyền cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp nghiên cứu đầu tư hệ thống camera AI, tích hợp với Trung tâm điều hành thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sở Xây dựng khẩn trương rà soát các kiến nghị, sớm hoàn thiện hạ tầng, quỹ đất sạch và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bền vững cho tỉnh trong giai đoạn mới.

