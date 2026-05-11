Hưng Yên: Chém 4 người bị thương vì mâu thuẫn với em họ

Trần Cường
11/05/2026 11:17 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn với em họ, Bùi Trung Mạnh đã dùng dao chém 4 người bị thương. Mạnh bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ để điều tra.

Sáng 11.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ ông Bùi Trung Mạnh (52 tuổi, trú xã Thư Vũ, Hưng Yên) để làm rõ việc đối tượng này chém 4 người bị thương.

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 ngày 10.5, tại đường ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Thiều (64 tuổi, trú thôn Thuận An, xã Vũ Thư; em họ ông Mạnh), ông Mạnh đã cầm dao chém anh Bùi Trung Thiệu (33 tuổi, con trai ông Thiều) bị thương.

Lúc này, chị Bùi Thị Thảo (28 tuổi, con gái ông Thiều) bế con là cháu Ph. (3 tuổi) chạy ra nắm tình hình thì bị ông Mạnh tiến lại dùng dao chém. Chị Thảo sau đó chạy đến nhà bà Vũ Thị Huê (68 tuổi, hàng xóm ông Thiều) đưa Ph. cho bà Huê bế.

Ông Mạnh chạy theo, dùng dao chém cháu Ph. và chém vào tay bà Huê.

Gây án xong, ông Mạnh cầm theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến bà Huê, anh Thiệu, chị Thảo và cháu Ph. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình. Trong đó, bà Huê bị thương ở tay; anh Thiệu, chị Thảo và cháu Ph. bị đa chấn thương.

Nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tới hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an xã Thư Vũ phối hợp với Viện KSND tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 21 giờ ngày 10.5, cảnh sát đã bắt giữ ông Mạnh, khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại khu dân cư thôn Thuận An, cách hiện trường khoảng 1 km.

Qua điều tra, bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Mạnh và ông Thiều từ trước.

