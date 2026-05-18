Giáo dục

Bộ GD-ĐT bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM

Hà Ánh
18/05/2026 17:34 GMT+7

GS-TS Nguyễn Minh Hà vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM thời hạn giữ chức vụ 5 năm

Hôm nay (18.5), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có Quyết định số 1212/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM.

Theo đó, GS-TS Nguyễn Minh Hà được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, thời hạn giữ chức vụ 5 năm. Trước khi được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới, GS-TS Nguyễn Minh Hà là Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024.

GS-TS Nguyễn Minh Hà sinh năm 1972 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ông học cử nhân, thạc sĩ tại ĐH Kinh tế TP.HCM và tiến sĩ kinh tế học tại ĐH Aberdeen (Anh quốc). Ông được phong phó giáo sư kinh tế năm 2013, giáo sư kinh tế năm 2020.

Trước đó, GS Hà từng làm việc tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM từ năm 1997-2003 và bắt đầu làm việc tại Trường ĐH Mở TP.HCM từ năm 2003. Tại Trường ĐH Mở TP.HCM, ông kinh qua vị trí lãnh đạo ở các đơn vị trong trường như: khoa tài chính - ngân hàng, phòng tổ chức nhân sự, phòng hợp tác - quản lý khoa học khoa đào tạo sau đại học, phòng quản lý đào tạo… Từ tháng 11.2017, GS Hà được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM và tháng 7.2019 ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Được thành lập vào năm 1990 và trở thành trường ĐH công lập từ năm 2006, đến nay Trường ĐH Mở TP.HCM là trường đa ngành trực thuộc Bộ GD-ĐT. Ban giám hiệu trường hiện có 3 người gồm: GS-TS Nguyễn Minh Hà làm Hiệu trưởng; 2 phó hiệu trưởng gồm: tiến sĩ Lê Xuân Trường và tiến sĩ Đỗ Sa Kỳ.

