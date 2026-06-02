Giáo dục

Thi lớp 10 TP.HCM: Thí sinh bất ngờ vì đề 'dễ', tự tin nắm 9 điểm

Ngọc Long
02/06/2026 11:18 GMT+7

Trưa 2.6, phần lớn thí sinh tại TP.HCM chính thức hoàn thành kỳ thi lớp 10 với toán là môn cuối, trong đó nhiều em cho rằng đề có độ khó chỉ bằng khoảng một nửa hoặc hơn chút so với đề thi năm ngoái.

Thí sinh vui vẻ sau giờ thi lớp 10 môn toán tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (P.Chợ Quán), nhiều thí sinh rời cổng trường với khuôn mặt rạng rỡ, cho rằng đề toán năm nay của TP.HCM sau sáp nhập dễ hơn so với đề những năm trước của TP.HCM cũ. Nhiều em còn lập tức sà vào lòng ba mẹ để báo tin vui, trong đó Phạm Trần Thảo My, học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (P.Chợ Quán). "Em hy vọng sẽ được 9 điểm", My chia sẻ.

My nhận định nếu so với đề toán thi lớp 10 năm ngoái, đề chính thức năm nay có độ khó chỉ bằng khoảng 3-4 phần. Nữ sinh nói đã dành đủ 120 phút để giải các câu hỏi, chỉ bỏ duy nhất câu 7c là bài hình học phẳng. Còn với những bài toán thực tế, My không gặp nhiều trở ngại, thậm chí ở bài toán thực tế câu 6 thường dùng để phân loại thí sinh.

"Câu 6 nói về bài toán năng suất, em chỉ cần gọi 2 ẩn, sau đó bấm máy tính để giải hệ phương trình là xong. Tuy nhiên, em không chắc chắn lắm về kết quả câu 5b nên đây có thể là trở ngại khiến em mất 0,5 điểm", My bộc bạch, cho biết thêm hai bài thi văn và tiếng Anh hôm qua đều dự kiến đạt điểm từ 8-9 trở lên.

Đồng tình, Mai Thị Minh Khuê và Đỗ Trần Anh Nhân, học sinh Trường THCS Hiệp Bình (P.Hiệp Bình), cũng cho rằng đề toán năm nay dễ hơn năm ngoái, "chỉ bằng khoảng 70%". Cả hai đều thấy "vấp" ở câu 7c như My, nhất là ý thứ 2 trong câu này, song còn gặp thêm thử thách khác là bài toán thực tế trong câu 6.

"Tụi em lập được phương trình, nhưng kết quả ra không được đẹp lắm. Tụi em cũng có dò kết quả với các bạn khác nhưng mỗi người một đáp án nên chưa biết đúng sai thế nào", cả hai chia sẻ.

Đề toán thi lớp 10 năm 2026 của TP.HCM

ẢNH: NGỌC LONG

Nhân nói thêm: "Em khá bất ngờ vì đề năm ngoái có một số câu em không làm được, còn năm nay đề toán lại vừa sức hơn. Trong đó, 5 câu đầu tiên em chỉ làm trong 30 phút, câu 6 là tầm 15-20 phút, còn lại em dồn sức làm câu 7 hình học phẳng".

"Em dự đoán mình sẽ đạt điểm toán từ 8,5 tới 9. Còn hôm qua em nghĩ mình được khoảng 8 điểm văn và trên 9 điểm tiếng Anh", Nhân nói.

Lương Phạm Mai Phương, học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (P.Đông Hưng Thuận), cũng cho rằng đề toán thi lớp 10 năm nay "dễ hơn nhiều" so với năm ngoái. Nữ sinh nói chỉ không làm kịp câu 6 và 7c, chắc mẩm mình sẽ đạt khoảng 8,5 điểm.

Sau khi hoàn thành bài thi môn toán, phần lớn thí sinh TP.HCM cũng chính thức hoàn thành kỳ thi lớp 10 năm nay. Còn các bạn có đăng ký nguyện vọng chuyên hoặc tích hợp tiếp tục dự thi môn tương ứng vào chiều nay, 2.6.

Trước đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin độ đánh giá của đề thi tuyển sinh đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập sẽ được cân đối nhằm phù hợp với thực tế, cũng như bối cảnh giáo dục chung của 3 địa phương trước đây.

Phụ huynh cũng vui lây sau khi nhận tin làm được bài từ con

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

