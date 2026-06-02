Giáo dục

Phần nào trong đề toán thi lớp 10 khiến thí sinh TP.HCM, Bình Dương cũ lo sợ?

Ngọc Long
02/06/2026 09:35 GMT+7

Sáng 2.6, hơn 151.000 thí sinh TP.HCM tiếp tục tham dự kỳ thi lớp 10, với toán là môn thi cuối cho những em không đặt nguyện vọng chuyên hoặc tích hợp. Nhiều em trong số đó lo sợ không thể làm tốt câu 6 và 7c.

Thí sinh trước giờ thi lớp 10 môn toán tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (P.Sài Gòn)

Ghi nhận ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu), nhiều thí sinh có mặt với tâm thế thoải mái, rôm rả bàn luận về đề hai môn thi văn và tiếng Anh diễn ra hôm qua. Minh Trương, học sinh Trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellspring (TP.HCM), cho biết em đã hoàn thành khá ổn hai môn thi văn và tiếng Anh, trong đó môn văn "cho học sinh lớp 8 làm cũng được" còn môn tiếng Anh nữ sinh dự kiến sẽ đạt trên 9 điểm.

Tuy nhiên, Minh cho rằng buổi thi toán hôm nay sẽ không còn "dễ thở" như hôm qua vì các bài toán thực tế và câu b, c bài hình học phẳng. "Trong nội dung toán thực tế, em lo sợ nhất là câu hỏi chuyển động như cho vận tốc, quãng đường của hai nhân vật và yêu cầu tính lúc nào hai người sẽ gặp nhau", Minh nói.

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, đề thi toán sáng nay có 7 bài, trong đó có 4 bài là toán thực tế. Dạng toán này nhằm đánh giá nhiều năng lực toán học như tư duy, lập luận, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học. Các bài toán thực tế nằm ở các câu từ 3 tới 6, câu 7 là bài toán hình học phẳng còn câu 1, 2 hỏi về hàm số và phương trình bậc hai.

Thành viên hội đồng biên soạn môn toán cho biết phạm vi đánh giá nằm trong chương trình bao gồm các mạch kiến thức: hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất.

Đề thi sẽ có 30% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 40% thông hiểu và 30% vận dụng.

Đặt nguyện vọng vào lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh), Đoàn Quang Khải, học sinh Trường THCS Trần Huy Liệu (P.Cầu Kiệu), chia sẻ đã bắt đầu đăng ký học thêm để ôn luyện thi lớp 10, nhất là môn toán chuyên và toán thường, ngay từ năm lớp 8.

Song dù đã làm nhiều đề toán thực tế "đánh đố", nam sinh vẫn lo nhất là dạng bài này, nhất là câu 6b, cùng với đó là câu 7c. "Em đã luyện đi luyện lại đề toán thực tế của TP.HCM cũ trong 3 năm vừa qua, tính luôn cả đề tham khảo thì em luyện khoảng 5 đề toán mỗi tuần từ tháng 12 tới nay", Khải chia sẻ. Đó là lý do dù cho đề có khó, Khải nói vẫn "tự tin đạt điểm cao".

Khải cho biết thêm, thao tác khó nhất khi giải đề toán thực tế là tìm cách chuyển hóa đề từ một câu chuyện đời sống thành phương trình cụ thể bằng cách đặt ẩn phù hợp. Còn với đề toán chuyên, nam sinh nói "khá lo sợ" ở phần tổ hợp và câu hình học b, c.

Thí sinh tập trung trước khi vào phòng thi môn toán sáng 2.6 tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (P.Gia Định)

Cách đó gần 20km, tại điểm thi Trường THCS Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ, nay là P.Dĩ An, TP.HCM), Huỳnh Gia Mẫn và Phan Phạm Trà My, học sinh Trường THCS Dĩ An, cho biết phần toán thực tế cũng là nội dung khiến hai em lo lắng. Hai thí sinh cho biết trước khi sáp nhập vào TP.HCM và trở thành khu vực 2, đề toán thi lớp 10 ở tỉnh Bình Dương cũ dù cũng có bài toán thực tế nhưng "độ khó thì không bằng".

Trong khi đó, đề thi toán TP.HCM cũ được hai nữ sinh nhận xét là đọc "khó mà hiểu được", "nâng cao hơn nhiều" so với đề của Bình Dương cũ.

Cao Minh Nghĩa, học sinh Trường THCS Dĩ An, cũng thấy phần toán thực tế trong đề toán TP.HCM cũ nhiều năm qua "rất khó", và thêm vào đó là câu 7c. Đây cũng là phần thử thách nhất em tin rằng mình phải vượt qua để chinh phục nguyện vọng 1 là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa) - ngôi trường đại trà luôn đứng đầu TP.HCM cũ về mức điểm chuẩn.

Sau khi hoàn thành bài thi môn toán, phần lớn thí sinh TP.HCM cũng chính thức hoàn thành kỳ thi lớp 10 năm nay. Còn các bạn có đăng ký nguyện vọng chuyên hoặc tích hợp tiếp tục dự thi môn tương ứng vào chiều nay, 2.6.

Thi lớp 10: Điều gì học sinh Bình Dương cũ làm được sau sáp nhập với TP.HCM?

Một số thí sinh Bình Dương tỏ ra hào hứng vì năm nay được đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT danh tiếng tại trung tâm khu vực 1-TP.HCM khi thi lớp 10, điều mà những khóa tuyển trước đây không thể thực hiện.

