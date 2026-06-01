Thi lớp 10 TP.HCM: Thí sinh reo vui, nói đề văn dễ và đoán điểm 8, 9

Thí sinh hào hứng reo vui sau giờ thi lớp 10 môn ngữ văn tại Trường THCS Bàn Cờ ẢNH: NGỌC LONG

Ghi nhận tại Trường THCS Bàn Cờ (P.Bàn Cờ), nhiều thí sinh rời khỏi cổng trường thi với khuôn mặt phấn khởi, một số em thậm chí tươi cười reo to với phụ huynh rằng: "Đề dễ lắm ba mẹ ơi". Kể với Thanh Niên, Đặng Gia Hân, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa), cũng nhận xét: "Đề rất dễ, dễ hơn rất nhiều so với những đề ôn luyện em phải làm ở lớp học thêm. Nếu có thêm 10 phút nữa là em có thể viết sang mặt thứ 9".

"Nói thật em chưa bao giờ gặp đề văn dễ thở như vậy. Em áng chừng sẽ đạt điểm từ trên 8 đến 9", Hân hào hứng.

Nữ sinh chia sẻ thêm chủ đề về cảm xúc là một trong những thế mạnh của em, chưa kể các câu hỏi trong đề còn liên hệ mật thiết với cuộc sống người trẻ. Bởi theo Hân, nhiều bạn trẻ thời nay thường nương theo cảm xúc của tập thể, của số đông mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. "Nếu có cảm xúc khác lạ với người khác, các bạn thấy ngại và không muốn thể hiện ra", Hân nói.

Cụ thể, đề thi lớp 10 môn ngữ văn năm nay có chủ đề "Những sắc màu cảm xúc", trong đó trích ngữ liệu từ quyển sách thiếu nhi Chú robot tưởng mình là người của GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, cùng bài viết Khơi nguồn cảm xúc...? của Tạ Duy Anh đăng trên Tạp chí Văn học và tuổi trẻ.

Riêng câu hỏi viết bài nghị luận xã hội cho phép sĩ tử chọn làm một trong hai yêu cầu. Đầu tiên là bàn luận về vấn đề một số bạn trẻ hiện nay bị "khô cứng và cằn cỗi cảm xúc", từ đó đề xuất giải pháp để "thế giới cảm xúc của người trẻ thêm phong phú". Hoặc ở yêu cầu thứ hai, các bạn có thể chọn viết bài với nhan đề: "Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương".

Hân chia sẻ em đã chọn làm theo yêu cầu thứ nhất vì "đề bài rất là hay".

Đề ngữ văn thi lớp 10 năm 2026 của TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Nguyễn Trần Thanh Giang, học cùng trường, cũng hào hứng chia sẻ: "Đề dễ ẹc, em ăn chắc 8 điểm". Giang kể, trong 4 tháng cao điểm ôn tập vừa qua em đã ôn hầu hết các chủ đề phổ biến, thế nên câu hỏi viết bài nghị luận dù hóc búa và chiếm 40% số điểm cũng không làm khó được em. "Điểm em không ngờ nhất là đề đọc hiểu lại ra truyện, do các thầy cô ôn thơ cho tụi em rất nhiều, khoảng 80% thời lượng ôn phần này là dành cho thơ", nữ sinh nói.

Nguyễn Thanh Thảo, học sinh Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), thì dự đoán sẽ đạt điểm trong khoảng 7 - 7,5. Thảo nói đề vừa sức, khi hoàn thành bài vẫn còn dư thời gian để kiểm tra lại chứ không làm tới hết giờ phải nộp luôn. "Đề đọc hiểu khá đa dạng, còn đề nghị luận cho phép em nêu nhiều lý lẽ, bằng chứng thực tế", nữ sinh chọn triển khai bài theo yêu cầu 1 chia sẻ.

Một nguyên nhân khác khiến Thảo cảm thấy đề ngữ văn gần gũi và dễ triển khai tới từ việc bản thân em cũng thường cùng bạn bè tham gia các hoạt động thiện nguyện, ví dụ như dọn sạch rác thải trên đường phố. Bên cạnh đó, Thảo cũng từng có giai đoạn mê đắm màn hình, rời xa những tương tác đời thật với gia đình, bạn bè, trở thành một bạn trẻ "thiếu cảm xúc" được nêu trong bài.

"Nhưng có một dịp, em chợt lướt thấy nhiều video chia sẻ về những người con không thân thiết với ba mẹ, tới khi ba mẹ đột ngột mất đi mới hối hận và ăn năn. Em không muốn mình rơi vào trường hợp như thế nên từ đó dành nhiều thời gian với ba mẹ hơn, còn thời gian sử dụng điện thoại giảm xuống mỗi ngày chỉ chừng nửa tiếng tới một tiếng. Thời gian còn lại, em hay ra ngoài chơi với bố mẹ hoặc gặp mặt nói chuyện với bạn bè", Thảo bộc bạch.

Mẹ hạnh phúc ôm chầm lấy con gái sau khi nghe tin con làm được bài tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán) ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều nay, hơn 151.000 thí sinh TP.HCM tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 là ngoại ngữ, với tổng thời gian làm bài 90 phút. Sau đó vào ngày mai, 2.6, các bạn thi vào trường đại trà sẽ hoàn thành môn thi cuối là toán học vào buổi sáng, còn nếu thi chuyên hoặc tích hợp sẽ thi môn tương ứng vào buổi chiều.