Thi lớp 10 TP.HCM: Thầy cô dậy sớm điểm danh, sẵn sàng viết thay sĩ tử

Thí sinh lớp 9 hào hứng trước giờ thi môn ngữ văn ẢNH: NGỌC LONG

Xã Nhà Bè, TP.HCM rạng sáng nay đón cơn mưa rào mát lạnh, giúp các thí sinh lớp 9 bước vào buổi thi lớp 10 đầu tiên trong bầu không khí trong lành và dễ chịu. Tại Trường THCS Lê Văn Hưu (xã Nhà Bè), hàng trăm thí sinh đã có mặt từ lúc 6 giờ để bàn luận rôm rả về đề thi và tranh thủ ăn sáng.

Đặc biệt, trước khi vào cổng, mỗi em đều tự giác tới gặp thầy cô trường mình để điểm danh có mặt. Tại đây, giáo viên từ các trường THCS trên địa bàn như Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), Nguyễn Văn Quỳ (xã Nhà Bè)... thoăn thoắt đánh dấu từng cái tên trên tờ giấy ghi đầy đủ thông tin của học sinh và phụ huynh, đồng thời động viên các em thi tốt.

Tới khi học sinh đã vơi bớt, thầy cô lại tiếp tục gọi điện cho phụ huynh những em vẫn chưa đến điểm thi.

Cách đó khoảng 4 cây số, ở Trường THCS Nguyễn Thị Hương (xã Nhà Bè), sân trường liên tục phát loa gọi tên những thí sinh bị đánh dấu chưa có mặt, đề phòng việc các em đã tới điểm thi nhưng quên báo danh. Nếu lúc này học sinh vẫn chưa xuất hiện, thầy cô sẽ lập tức gọi cho phụ huynh, và nếu không nối máy được với ba mẹ, sẽ tính đến phương án phối hợp với cảnh sát giao thông tại điểm thi tới tận nhà các em.

"Khoảng 6 giờ 30 (một tiếng rưỡi trước giờ bắt đầu làm bài - PV), chúng tôi đã bắt đầu điện cho ba mẹ các em để hỏi thăm đã chở các em đi chưa hay đang ở đâu rồi. Những năm trước, có trường hợp tôi còn phải đến tận nhà để tìm và chở sĩ tử đi thi", một trong hai giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Hương phụ trách công tác điểm danh (đề nghị ẩn danh) chia sẻ với Thanh Niên.

Giáo viên các trường THCS có mặt từ sớm để điểm danh học sinh trường mình dự thi lớp 10 ẢNH: NGỌC LONG

Để đảm bảo hỗ trợ sĩ tử tốt nhất, nam giáo viên này cho biết đã phải có mặt từ 5 giờ và việc điểm danh đã bắt đầu từ hôm qua, khi các em tập hợp tại trường để làm thủ tục dự thi. Công tác điểm danh sẽ kéo dài đến hết sáng mai, 2.6, khi các em thi lớp thường hoàn tất môn thi cuối là toán học.

"Ngày nào cũng nôn nao nhưng hỗ trợ được tụi nhỏ tôi thấy vui lắm", thầy kể và thông tin thêm việc tiếp sức này là truyền thống của trường được duy trì trong nhiều năm qua.

Điểm thi này cũng có một thí sinh đặc biệt là bạn Ôn Trần Hữu Lễ, đang học Trường THCS Phước Lộc (xã Nhà Bè), vì bị tai nạn giao thông nên hiện phải bó bột tay phải, dẫn đến việc không thể viết bài. Do đó, cô Trần Thy Trân, giáo viên toán học Trường THPT Phước Kiển (xã Nhà Bè), hôm nay phụ trách hỗ trợ Lễ ký tên cũng như nghe Lễ làm bài và viết thay bài cho nam sinh.

"Tôi hồi hộp lắm vì cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời giáo viên đảm nhận nhiệm vụ này", cô Trân chia sẻ trước khi vào phòng thi cô đã dặn dò Lễ nhiều điều để bài làm được cô hỗ trợ tốt nhất như nhớ thông báo cụ thể khi viết sẽ dùng các dấu câu nào (như dấu phẩy, dấu chấm hay dấu ngoặc đơn, ngoặc kép...), cũng như canh thời gian làm bài của từng phần thi.

Cô Thy Trân và trò Hữu Lễ được bố trí thi ở phòng riêng với sự giám sát của các máy ghi âm, ghi hình để đảm bảo tuân thủ quy chế ẢNH: NGỌC LONG

"Em không cảm thấy lo lắng gì, chỉ có phần e ngại môn tiếng Anh chiều nay. Với môn văn, em đã dành thời gian ôn thơ với truyện, cũng như luyện các dạng bài nghị luận văn học mà giáo viên lưu ý gồm nêu giải pháp, nêu quan điểm đồng tình hoặc phản đối về một vấn đề, nêu thực trạng và liên hệ bản thân. Em còn tập trung ôn luyện một số chủ đề như tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và tình yêu đất nước", Lễ nói.

Nam sinh hy vọng có thể đạt tổng điểm 3 môn từ 18 trở lên để cạnh tranh vào nguyện vọng 1 là Trường THPT Lê Thánh Tôn (P.Tân Hưng).

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, cấu trúc đề thi lớp 10 môn ngữ văn sáng nay gồm 2 phần là đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn (5 điểm), đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội (5 điểm), với tổng thời gian làm bài là 120 phút.

Đến chiều nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.