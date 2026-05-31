Học sinh TP.HCM râm ran đoán chủ đề thi lớp 10 môn ngữ văn

Đây cũng là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ sáp nhập với nhau, lần lượt trở thành khu vực 1, 2, 3 tại TP.HCM mới. Đây cũng là năm đầu tiên giáo viên và học sinh khu vực 2, 3 ôn luyện theo cấu trúc đề của khu vực 1 TP.HCM, vốn nổi tiếng với việc luôn cung cấp một chủ đề xuyên suốt để thí sinh dõi theo, từ đọc hiểu đến viết văn.

Thí sinh đoán đề thi lớp 10 gọi tên bạo lực học đường

Năm ngoái, đề văn của TP.HCM cũ mang tới chủ đề "Trên hành trình trưởng thành...", còn những năm về trước gây ấn tượng với những thông điệp như "Nhịp trái tim không chỉ dành cho riêng mình" (2024), "Để những nghĩ suy cất lên thành lời..." (2023) hoặc là "Bức thông điệp của thời gian" (2022)... Tất cả đều gửi gắm những lời nhắn nhủ mang tính thời đại đến người trẻ - cũng là các thí sinh dự thi lớp 10.

"Em đoán đề văn năm nay nói về bạo lực học đường nên chú trọng ôn tập chủ đề này", Vũ Quốc Khánh, học sinh Trường THCS Dĩ An (P.Dĩ An), chia sẻ, liên hệ tới nhiều vụ bạo lực học đường thương tâm được công bố trong hai tháng gần đây tại Quảng Ngãi, TP.HCM, Lâm Đồng, Gia Lai..., trải dài từ tiểu học đến THPT.

Ngoài chuẩn bị các luận điểm, Khánh kể còn tìm đọc các giải pháp hạn chế vấn đề này trên mạng xã hội để đưa vào bài làm của mình nếu có thể.

Nhiều thí sinh TP.HCM hy vọng đề sẽ nói về bạo lực học đường ẢNH: NGỌC LONG

Cao Minh Nghĩa, học cùng trường, thì đoán đề đọc hiểu năm nay sẽ ra một khổ thơ còn đề nghị luận sẽ yêu cầu thí sinh bàn luận hoặc đưa ra giải pháp về một số vấn đề, như bạo lực mạng, trầm cảm hay áp lực học tập. Tất cả đều là những vấn đề gắn liền với cuộc sống bạn trẻ hiện nay.

"Em học dàn trải tất cả chủ đề chứ không 'tủ' bất cứ chủ đề nào, cũng như tập trung ôn cấu trúc chung để làm bài", nam sinh nói.

Tương tự, Trọng Khánh, học sinh Trường THCS Tân Đông Hiệp (P.Tân Đông Hiệp), chung dự đoán đề sẽ xoay quanh những vấn đề gần gũi với học sinh THCS như bạo lực học đường và những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống. "Các chủ đề trên khá dễ phân tích, liên hệ với bản thân", nam sinh nói. "Giáo viên đặc biệt lưu ý tụi em phải đọc kỹ đề, nhất là ở phần đọc hiểu, để tránh mất điểm đáng tiếc".

Thí sinh muốn dẫn chứng thần tượng Hàn Quốc

Huỳnh Gia Mẫn, học sinh Trường THCS Dĩ An, lại đặt trọng tâm vào các chủ đề: Giới trẻ, bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương đất nước... "Em mong bài làm ngày mai có thể dẫn chứng một thần tượng trong nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng CORTIS là anh Kim Joo-hoon. Ảnh không chỉ giỏi nghệ thuật mà còn có thành tích học tập xuất sắc, luôn đạt điểm A tuyệt đối ở nhiều môn như tiếng Anh, toán...", Mẫn kể.

Gia Mẫn (phải) cùng Trà My chụp lưu niệm tại điểm thi ẢNH: NGỌC LONG

Phan Phạm Trà My, học cùng trường, thì chia sẻ em ôn tất cả chủ đề được giáo viên gợi ý, nhất là những điều thanh thiếu niên phải làm để đóng góp cho Tổ quốc như lan tỏa văn hóa, lịch sử của dân tộc hoặc sáng kiến để đất nước đi lên... "Cô dặn dò tụi em nếu vô phòng thi 'bí' quá thì cứ nhìn chủ đề mà đề cung cấp để tìm cảm hứng viết", My kể.

Trên các mạng xã hội, nội dung về đoán chủ đề thi lớp 10 TP.HCM cũng thu hút nhiều lượt quan tâm từ thí sinh. Đơn cử như TikTok, một tài khoản tự giới thiệu là giáo viên môn văn nêu dự đoán chủ đề sẽ liên quan tới những vấn đề của người trẻ trong thời đại hiện nay, như trưởng thành, lắng nghe, áp lực so sánh, sống tử tế trên mạng... Video này thu hút hơn 170.000 lượt xem, nhận về nhiều bình luận của thí sinh TP.HCM.

Kỳ thi lớp 10 năm nay tại TP.HCM diễn ra trong 2 ngày là 1, 2.6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường), cộng thêm môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp). Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập có độ khó phù hợp với thực tế và bối cảnh giáo dục chung của 3 địa phương trước đây.