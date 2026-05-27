Gia Lai liên tiếp xảy ra 2 vụ bạo lực học đường gây xôn xao

Ngày 27.5, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã có văn bản thông tin về 2 vụ bạo lực học đường xảy ra tại Trường THPT số 1 Phan Bội Châu và Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Đánh vào đầu bạn trong giờ học

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, vụ việc tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất; trước đây thuộc thành phố Pleiku) xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 21.5 tại lớp 8/5. Trong lúc giáo viên chuẩn bị kết nối máy tính với ti vi để bắt đầu tiết học môn công nghệ, học sinh N.H.N bất ngờ dùng rìu mang theo trong ba lô bổ vào đầu học sinh H.Đ.U.L đang ngồi phía trên.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường nhanh chóng đưa học sinh bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện 331, đồng thời báo cáo UBND và Công an phường Thống Nhất để phối hợp xử lý.

Sau đó, theo nguyện vọng gia đình, học sinh L. được chuyển điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Hiện nam sinh đã tỉnh táo và đang được theo dõi điều trị.

Công an phường Thống Nhất đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật và xem xét hình thức xử lý phù hợp đối với học sinh N. do chưa đủ 14 tuổi.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh bị hại, phối hợp với cơ quan công an trong quá trình xử lý vụ việc với quan điểm "sai đến đâu xử lý đến đó", không bao che các hành vi bạo lực học đường.

Bắt nam sinh quỳ gối giữa lớp học

Trong khi đó, vụ việc tại Trường THPT số 1 Phan Bội Châu (phường Bồng Sơn; trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) xảy ra vào khoảng 8 giờ 35 ngày 20.5, tại sân trường và phòng học lớp 10A3.

Qua xác minh ban đầu, trong buổi ngoại khóa "Chuyến xe tri thức" do Thư viện tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức, nữ sinh N.T.Q.N có hành vi trêu chọc nam sinh H.T.H (cùng học lớp 10A3). Sau chương trình, H. đánh vào đầu N. tại sân trường.

Bức xúc vì bị đánh, N. kéo H. vào lớp 10A3 rồi cùng một nữ sinh khác đánh và ép nam sinh này quỳ xin lỗi. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều học sinh chứng kiến nhưng không can ngăn hay báo giáo viên mà dùng điện thoại quay video, phát tán cho học sinh khác. Một học sinh còn đăng tải clip lên mạng xã hội TikTok.

Sở GD-ĐT nhận định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn, trêu chọc tuổi học trò nhưng học sinh thiếu kỹ năng xử lý tình huống, dẫn đến hành vi bạo lực. Giáo viên chủ nhiệm chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý học sinh trong hoạt động ngoại khóa.

Ngay sau vụ việc, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh và Công an phường Bồng Sơn làm việc với các học sinh liên quan.

Các học sinh vi phạm bị yêu cầu kiểm điểm, xin lỗi công khai, cam kết không tái phạm; đồng thời bị xếp loại rèn luyện chưa đạt trong học kỳ II và cả năm học, phải tham gia rèn luyện lại trong dịp hè. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 cũng bị kiểm điểm trách nhiệm.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng giao ngành giáo dục phối hợp với địa phương rà soát công tác quản lý học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và phòng chống bạo lực học đường trong trường học.