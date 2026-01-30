Vụ giáo viên phải nộp lại 'tiền thưởng Nghị định 73': Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu

Sáng nay 30.1, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc giáo viên Trường mầm non Đình Bảng 2 bị ép nộp lại một nửa tiền thưởng theo Nghị định 73, UBND P.Từ Sơn thành lập tổ công tác làm việc với tập thể lãnh đạo và giáo viên Trường mầm non Đình Bảng 2 để xác minh.

"Qua xác minh cho thấy, có việc thu lại một phần tiền thưởng của giáo viên", vị này cho biết.

Giáo viên Trường mầm non Đình Bảng 2 ký nhận lại số tiền thưởng theo Nghị định 73 đã phải nộp lại trước đó ẢNH: N.H

"UBND P.Từ Sơn đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường mầm non Đình Bảng 2 báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong sự việc nêu trên. Đồng thời, tiến hành họp tập thể lãnh đạo và toàn thể giáo viên, hoàn trả lại số tiền đã thu của giáo viên. Đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho giáo viên...", lãnh đạo UBND P.Từ Sơn thông tin.

Bên cạnh đó, UBND P.Từ Sơn giao Phòng Văn hóa - Xã hội P.Từ Sơn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét xử lý cán bộ theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, một giáo viên của trường cũng xác nhận đã nhận lại số tiền 4,4 triệu đồng phải nộp trước đó. Khi nộp thì không có xác nhận gì nhưng khi nhận lại thì phải ký nhận.

Nhiều giáo viên cũng chia sẻ, dù nhận lại số tiền nhưng điều mà giáo viên mong muốn hơn là dân chủ và văn hóa trong trường học phải được thực hiện nghiêm túc. Giáo viên phải được tôn trọng và tạo cơ hội để thẳng thắn góp ý những vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của mình, tránh để sự việc đi quá xa như sự việc vừa rồi.

Điều mà nhiều giáo viên lo ngại là nếu sự việc không được xử lý tận gốc thì giáo viên vẫn nơm nớp lo ngại vì đã "tố" sự việc này với báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, nhiều giáo viên Trường mầm non Đình Bảng 2 bức xúc cho biết, sau khi được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ bằng hình thức chuyển khoản, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu tất cả giáo viên nộp lại số tiền 4,4 triệu đồng bằng tiền mặt.

Số tiền được cho là nộp vào quỹ tham quan cho chính giáo viên và chi tiêu cho một số "nội dung nhạy cảm", đối ngoại của trường.

Tại các cuộc họp, khi có ý kiến cho rằng mức nộp lại đó là quá cao và vô lý thì bị Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Nhàn lớn tiếng trách móc "đừng tham quá" và cho rằng đây không phải tiền của giáo viên mà là khoản "từ trên trời rơi xuống".

Nhiều giáo viên chia sẻ, với đồng lương ít ỏi của giáo viên mầm non thì khoản thưởng này của Nhà nước là một nguồn động viên, chia sẻ rất lớn. Nhiều người đã có đủ mọi dự định để chi tiêu khoản thưởng này cho tết Nguyên đán sắp tới của gia đình.

Do vậy, việc phải nộp lại số tiền thưởng khiến họ rất bức xúc. "Dù hiệu trưởng nói là nộp cho việc tham quan của chính giáo viên nhưng chúng tôi chỉ muốn dùng số tiền đó tiêu tết cho bố mẹ, cho gia đình và con cái nhân dịp tết đến xuân về thay vì chi tiêu cho bản thân", một giáo viên chia sẻ.

Trên thực tế, số tiền nộp lại không chỉ để chi tiêu cho việc tham quan mà còn chi vào các khoản "đối ngoại" khác của nhà trường được đọc trong cuộc họp mà bà hiệu trưởng cho rằng có "nội dung nhạy cảm".

Nghị định 73/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.7.2024) của Chính phủ quy định về chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tiền thưởng được chi trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị.