Giáo dục

Giáo viên bức xúc vì phải nộp lại 'tiền thưởng Nghị định 73'

Tuệ Nguyễn - LINH NGUYỄN
30/01/2026 09:21 GMT+7

Giáo viên Trường mầm non Đình Bảng 2 (P.Từ Sơn, Bắc Ninh) chưa kịp mừng vì lần đầu tiên, năm 2025, được nhận trọn vẹn tiền thưởng theo Nghị định 73 thì bất ngờ bị hiệu trưởng yêu cầu nộp lại tới 4,4 triệu đồng để sung quỹ đi tham quan và trả các khoản đã chi.

Nhiều giáo viên Trường mầm non Đình Bảng 2 phản ánh, sau khi được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ bằng hình thức chuyển khoản, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu tất cả giáo viên nộp lại số tiền 4,4 triệu đồng bằng tiền mặt.

Một giáo viên kể, giữa tháng 11.2025, cô và một số giáo viên được hiệu trưởng nhà trường là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gọi lên để trao đổi về việc sẽ nộp lại số tiền thưởng theo Nghị định 73 với các mức 30%, 40% và 50%, tùy từng người theo mức xếp loại. Trong đó, người xếp loại xuất sắc nộp lại 30%, những người khác 40% và 50%.

Giáo viên bức xúc vì phải trích nộ tiền thưởng theo Nghị định 73 - Ảnh 1.

Giáo viên Trường mầm non Đình Bảng 2 tố bị ép phải nộp lại 4,4 triệu từ tiền thưởng theo Nghị định 73

ẢNH: N.H

Các tổ trưởng thông báo, quán triệt với giáo viên trong tổ trước khi chi tiền. Cũng theo cô giáo này, sau khi nhà trường chuyển khoản tiền thưởng cho giáo viên, một số người không đồng ý nộp lại số tiền như thông báo vì lý do: mức nộp quá cao và không đồng đều.

Năm 2025 là năm đầu tiên nhà giáo được thưởng tiền theo Nghị định 73 trọn vẹn 1 năm nên ai cũng mừng. Nhưng cầm tiền chưa kịp nóng tay, các thầy cô đã bị buộc phải nộp lại. Trong các cuộc họp, dù giáo viên rất bất bình nhưng trước thái độ cáu kỉnh của hiệu trưởng, không ai dám có ý kiến mạnh mẽ.

Theo ghi âm trong cuộc họp giữa đại diện giáo viên các lớp với ban giám hiệu nhà trường, một giáo viên phản ánh nhiều ý kiến cho rằng mức nộp quá cao thì bị hiệu trưởng hỏi lại dồn dập: "Đồng chí nào có ý kiến?"...

Hiệu trưởng liên tục truy xét, hỏi từng người để tìm ra ai là người có ý kiến. Cũng có giáo viên phát biểu trong cuộc họp đề nghị mỗi người chỉ nộp 2 triệu đồng nhưng không được hiệu trưởng đồng ý.

Dù gọi từng người lên có ý kiến nhưng bằng giọng lớn tiếng trách móc nên hiệu trưởng khiến các giáo viên hầu như không dám nói gì hoặc chỉ góp ý rất yếu ớt.

Bà hiệu trưởng này giải thích số tiền nộp vào quỹ tham quan cho giáo viên chứ không phải cho nhà trường và đề nghị giáo viên "đừng tham quá", "nếu ngoan thì cái gì cũng có", còn nếu không "trả lại ngân sách còn hơn cho những người không biết điều".

Bà hiệu trưởng còn lớn tiếng: "Đừng nghĩ đây là tiền của mình. Đây là tiền từ trên trời rơi xuống…", đồng thời liên tục kể lể bản thân nhiều lần phải nộp nhiều tiền hơn giáo viên cho những lần đi chơi, đi ăn... nhưng không ai biết. 

Tại một cuộc họp sau đó, trước khi đọc các khoản chi trong quỹ, hiệu trưởng yêu cầu thu hết điện thoại của tất cả các thành viên trong cuộc họp để "tránh ghi âm" vì có nội dung "nhạy cảm".

Hiệu trưởng đã quyết định không chia các mức thu nữa mà tuyên bố cào bằng mỗi người nộp lại 4,4 triệu đồng. Số tiền này, các cô giáo phải nộp bằng hình thức đưa tiền mặt cho một giáo viên trong trường thu hộ, không giao kế toán.

Giáo viên tâm tư, ấm ức 

Nhiều giáo viên chia sẻ, với đồng lương ít ỏi của giáo viên mầm non thì khoản thưởng này của Nhà nước là một nguồn động viên rất lớn, chia sẻ và động viên phần nào cho các cô. Nhiều người đã có đủ mọi dự định để chi tiêu khoản thưởng này cho tết Nguyên đán sắp tới của gia đình.

Do vậy, việc phải nộp lại số tiền như vậy khiến họ rất bức xúc. "Dù hiệu trưởng nói là nộp cho việc tham quan của chính giáo viên nhưng chúng tôi chỉ muốn dùng số tiền đó tiêu tết cho bố mẹ, cho gia đình và con cái nhân dịp tết đến xuân về thay vì chi tiêu cho bản thân", một giáo viên chia sẻ.

Trên thực tế, số tiền nộp lại không chỉ để chi tiêu cho việc tham quan mà còn chi vào các khoản "đối ngoại" khác của nhà trường được đọc trong cuộc họp mà bà hiệu trưởng cho rằng có "nội dung nhạy cảm".

Nghị định 73/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.7.2024) của Chính phủ quy định về chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiền thưởng được chi trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thừa nhận có việc giáo viên nộp lại 4,4 triệu đồng nhưng không phải do yêu cầu của hiệu trưởng mà là sự đồng thuận của mọi người.

