Giáo dục Nhà trường

Vụ học sinh bị bạo lực học đường: Khởi tố vụ án, bị can

Lâm Viên
24/05/2026 21:34 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ vụ một học sinh lớp 8 ở xã Di Linh bị bạo lực học đường nhiều lần, dẫn đến hành vi treo cổ tự tử.

 Xử lý nghiêm những học sinh tham gia bạo lực học đường 

Tối 24.5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết liên quan vụ việc em Đ.M.H (14 tuổi), học sinh Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh) nhiều lần bị bạo lực học đường, dẫn đến hành động treo cổ tự tử, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện KSND làm việc với nhóm học sinh liên quan đến vụ Đ.M.H (14 tuổi) bị bạo lực học đường

Theo điều tra bước đầu của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Di Linh, có một nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V (bạn cùng lớp với H.) cầm đầu đã liên tục có hành vi đánh hội đồng em H. từ 7 đến 8 lần ngay tại lớp học và trường học.

Không dừng lại ở việc hành hung, N.H.V còn có hành vi đe dọa, ép buộc H. và một học sinh khác (em V.Đ.N.M) phải nộp tiền "bảo kê" hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân. Đỉnh điểm là chỉ một thời gian ngắn trước khi xảy ra bi kịch em H. treo cổ tự tử, N.H.V vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân.

Trước những chứng cứ rõ ràng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V (14 tuổi) về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi cố ý gây thương tích với các học sinh khác.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết bằng sự quyết liệt, trách nhiệm và tinh thần không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm hại trẻ em, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật.

Những câu hỏi đặt ra sau vụ bạo lực học đường đau lòng 

Điều được nhiều người quan tâm là tại sao một học sinh bị đánh hội đồng tới 7-8 lần và bị cưỡng đoạt tài sản diễn ra ngay trong lớp học suốt thời gian dài mà nhà trường, giáo viên chủ nhiệm không hề hay biết? Em H. bị bạn bè trong lớp bắt nạt mà thầy cô không hay biết, còn gia đình lại không thấu hiểu được tâm trạng bất ổn, nỗi đau giấu kín của con em mình?

Qua vụ bạo lực học đường đau lòng này, các bậc cha mẹ, cần nâng cao ý thức trong việc nắm bắt tâm lý con em mình. Đừng chỉ quan tâm đến điểm số trên lớp, hãy quan sát những thay đổi nhỏ nhất trong hành vi, những vết xước trên cơ thể, hay những khoản tiền tiêu vặt hao hụt bất thường. Quan trọng hơn, cha mẹ hãy trở thành những người bạn thực sự để con trẻ dám tâm sự, chia sẻ khi bị bạn học đe dọa, đánh đập và trấn lột.

