Làm rõ vụ học sinh nghi bị bạo lực học đường kéo dài ở Lâm Đồng

18/05/2026 22:26 GMT+7

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND xã Di Linh phối hợp làm rõ thông tin học sinh treo cổ tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài.

Ngày 18.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND xã Di Linh phối hợp làm rõ vụ việc học sinh treo cổ tự tử do nghi bị bạo lực học đường kéo dài.

Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, Lâm Đồng), nơi em Đ.M.H nghi bị bạo lực học đường

Văn bản nêu "Theo thông tin phản ánh của phụ huynh em Đ.M.H (14 tuổi), học sinh lớp 8A3 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh do bị bạo lực học đường trong thời gian dài và hiện đang cấp cứu sau khi treo cổ tự tử".

Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương. Để kịp thời nắm bắt thông tin và có hướng xử lý đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp cùng nhà trường xác minh làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có), tổng hợp tình hình và khẩn trương báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, em Đ.M.H. được cho là đã bị một nhóm bạn gây áp lực trong thời gian dài bằng cách ép đưa tiền mỗi ngày. Những ngày không có tiền, H. bị nhóm này đánh đập, hành hung và số tiền chưa đưa sẽ bị cộng dồn vào những ngày tiếp theo. Trước áp lực kéo dài, em H. nhiều lần phải đi nhặt ve chai để bán lấy tiền đưa cho nhóm bạn.

Theo gia đình, do em H. bị áp lực tinh thần nên treo cổ tự tử vào ngày 16.5. Khi gia đình phát hiện nhanh chóng đưa H. đi cấp cứu. Hiện H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng hôn mê.

Chỉ trong vài ngày, Trường THCS 19.8 (Đắk Lắk) xảy ra 2 vụ bạo lực học đường khiến 2 học sinh nhập viện. Trước tình trạng này, nhà trường đã làm việc với cơ quan chức năng đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

