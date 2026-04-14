Xử lý nghiêm vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng trước cổng trường

Sáng nay 14.4, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết đã chủ trì cuộc họp với đại diện nhà trường và các cơ quan chức năng nhằm khẩn trương nắm bắt tình hình, thống nhất phương án xử lý vụ việc bạo lực học đường liên quan đến nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, gây xôn xao dư luận.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), chủ trì cuộc họp với đại diện nhà trường và các cơ quan chức năng về việc nữ sinh lớp 7 bị đánh gây thương tích ẢNH: H.P

Theo thông tin tại cuộc họp, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai học sinh T. và em D.T.K.B học lớp 7 Trường THCS Bình Thuận (Vạn Tường). Sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, 2 bên hẹn gặp để "giải quyết". Tuy nhiên, cuộc gặp không được kiểm soát, dẫn đến xô xát. Đáng chú ý, trong lúc xảy ra vụ việc, em B. còn bị anh trai của một học sinh khác tham gia hành hung, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc. Phòng Văn hóa - xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để nắm tình hình khám, điều trị ban đầu cho học sinh bị ảnh hưởng.

Trường THCS Bình Thuận (Vạn Tường) nơi xảy ra vụ việc nữ học sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ẢNH: H.P

Theo nguyện vọng gia đình, hiện em B. tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại một cơ sở y tế ở thành phố Đà Nẵng để đảm bảo điều kiện điều trị tốt hơn. Song song đó, chính quyền địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh liên quan, đồng thời vận động các em sớm ổn định tâm lý, quay lại trường học.

Báo cáo ban đầu cho thấy, đã có 2/3 học sinh liên quan trở lại lớp, một trường hợp vẫn đang nghỉ học để ổn định tinh thần. Chính quyền địa phương yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường nắm bắt diễn biến tâm lý học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kỳ thị, xa lánh hoặc gây áp lực đối với các em liên quan.

Về hướng xử lý, ông Ung Đình Hiền cho biết Công an xã đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên cơ sở kết quả giám định y tế và các tài liệu liên quan. Tất cả cá nhân tham gia, bao gồm cả học sinh và người ngoài nhà trường, sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định.

"Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi; đồng thời chú trọng giáo dục, giúp các em nhận thức sai phạm để sửa chữa, tiến bộ", ông Hiền nhấn mạnh.

Em D.T.K.B (học sinh lớp 7, Trường THCS Bình Thuận) bị đánh gây thương tích ẢNH: NNCC

Trước đó, ngày 12.4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh liên tiếp trước cổng Trường THCS Bình Thuận (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) khiến dư luận bức xúc. Trong clip, nạn nhân gần như không thể chống cự, liên tục bị đấm, đá. Một người đàn ông trung niên đã cố gắng can ngăn nhưng bất lực, nhóm học sinh vẫn tiếp tục hành hung.

Vụ việc trên khiến em D.T.K.B bị đau toàn thân, mắt bầm tím, môi dập, tinh thần hoảng loạn, kèm triệu chứng nôn ói. Sau đó, gia đình đã đưa em B. đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP.Đà Nẵng) để kiểm tra, điều trị.