Giáo dục

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường

Hải Phong
12/04/2026 18:42 GMT+7

Một nữ sinh lớp 7 ở Quảng Ngãi bị nhóm nam sinh đánh tới tấp trước cổng trường sau giờ thi giữa kỳ, phải nhập viện điều trị. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Ngày 12.4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh liên tiếp trước cổng Trường THCS Bình Thuận (thuộc xã Vạn Tường, Quảng Ngãi). 

Trong clip, nạn nhân gần như không thể chống cự, liên tục bị đấm, đá khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra can ngăn nhưng bất lực, các nam sinh vẫn lao vào đánh tới tấp nữ sinh.

Nữ sinh lớp 7 bị các bạn nam đánh trước cổng Trường THCS Bình Thuận (thuộc xã Vạn Tường, Quảng Ngãi)

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là em D.T.K (tên học sinh đã được thay đổi), lớp 7A, Trường THCS Bình Thuận.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Thị Tiển (dì ruột của em K., ở xã Vạn Tường) cho biết, khoảng trưa 11.4, sau khi kết thúc buổi thi giữa học kỳ, em K. ra cổng trường thì xảy ra mâu thuẫn với một nữ sinh tên T. (lớp 7C cùng trường).

Em D.T.K (học sinh lớp 7A, Trường THCS Bình Thuận) bị bạn đánh sưng húp mặt, mắt bầm tím

Sau đó, T. gọi anh trai đang học lớp 9A cùng 2 nam sinh khác đến, rồi nhóm này lao vào đánh em K. tới tấp. "Cháu tôi bị đánh liên tục, không kịp phản ứng, dẫn đến bị thương khá nặng", bà Tiển kể.

Ngay sau vụ việc, gia đình đã đưa em K. đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (TP.Đà Nẵng) để kiểm tra, điều trị. Theo người nhà, hiện em K. bị đau toàn thân, mắt bầm tím, môi dập, không thể ăn uống bình thường, tinh thần hoảng loạn, nôn ói.

"Gia đình dự kiến sẽ tiếp tục đưa cháu ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để thăm khám kỹ hơn. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý đúng người, đúng hành vi để răn đe", bà Tiển nói thêm.

Sau khi bị đánh, em D.T.K. được người nhà đưa đi viện để khám, điều trị

Cũng trong ngày 11.4, gia đình em K. đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và nhà trường.

Gia đình em K. cho biết, hiện cơ quan công an xã Vạn Tường đã làm việc với các học sinh liên quan, lấy lời khai để xác minh nguyên nhân, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích.

Tin liên quan

Vụ nữ sinh bị đánh đập ở Quảng Trị: Không khởi tố vụ án

Vụ nữ sinh bị đánh đập ở Quảng Trị: Không khởi tố vụ án

Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) không khởi tố vụ án do tỷ lệ thương tích của nữ sinh bị đánh khi giám định là 0%; đồng thời các bên thống nhất giải quyết vụ việc bằng hình thức dân sự.

Khám phá thêm chủ đề

Nữ sinh mâu thuẫn tinh thần hoảng loạn Quảng Ngãi học sinh bị đánh bạo lực học đường
