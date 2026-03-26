Hưng Yên: Đâm chết anh trai vì mâu thuẫn từ buồng chuối

Ngày 26.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Trần Văn Quyên (76 tuổi, trú xã Đông Tiền Hải, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người.



Trước đó, khoảng 12 giờ 50 ngày 26.3, Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo tại khu vực nhà ông Trần Xuân H. (78 tuổi, trú xã Đông Tiền Hải; là anh ruột Quyên), Quyên đã dùng dao đâm ông H. tử vong rồi bỏ trốn.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm gây án.

Khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được Quyên tại nhà riêng ở thôn Chỉ Trung (xã Đồng Châu, Hưng Yên).

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, khoảng 12 giờ 50 ngày 26.3, Quyên đến vườn cây của mình tại thôn Hưng Thịnh (xã Đông Tiền Hải), cạnh nhà anh trai, để chặt buồng chuối chín. Tại đây, Quyên phát hiện buồng chuối đã bị chặt từ trước rồi xảy ra mâu thuẫn với ông H.

Quá trình mâu thuẫn, ông H. dùng chiếc bát ăn cơm bằng sứ ném trúng ngực Quyên. Do bực tức, Quyên đã dùng dao nhọn mang theo đâm 1 nhát vào đùi trái ông H. khiến nạn nhân tử vong.