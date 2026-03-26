Hưng Yên: Đâm chết anh trai vì mâu thuẫn từ buồng chuối

Trần Cường
26/03/2026 19:46 GMT+7

Đến vườn cạnh nhà anh trai, Trần Văn Quyên phát hiện cây chuối đã bị chặt mất buồng từ trước nên xảy ra mâu thuẫn với anh trai. Quyên đã dùng dao đâm vào đùi khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 26.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Trần Văn Quyên (76 tuổi, trú xã Đông Tiền Hải, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 12 giờ 50 ngày 26.3, Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo tại khu vực nhà ông Trần Xuân H. (78 tuổi, trú xã Đông Tiền Hải; là anh ruột Quyên), Quyên đã dùng dao đâm ông H. tử vong rồi bỏ trốn.

Khu vực xảy ra vụ án

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm gây án.

Khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được Quyên tại nhà riêng ở thôn Chỉ Trung (xã Đồng Châu, Hưng Yên).

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, khoảng 12 giờ 50 ngày 26.3, Quyên đến vườn cây của mình tại thôn Hưng Thịnh (xã Đông Tiền Hải), cạnh nhà anh trai, để chặt buồng chuối chín. Tại đây, Quyên phát hiện buồng chuối đã bị chặt từ trước rồi xảy ra mâu thuẫn với ông H.

Quá trình mâu thuẫn, ông H. dùng chiếc bát ăn cơm bằng sứ ném trúng ngực Quyên. Do bực tức, Quyên đã dùng dao nhọn mang theo đâm 1 nhát vào đùi trái ông H. khiến nạn nhân tử vong.

Hưng Yên: Giết vợ và tình địch rồi tự tử

Xuất phát từ mâu thuẫn tình ái, Nguyễn Xuân Thăng dùng súng bắn, dùng dao đâm vợ tử vong rồi lái ô tô sang thôn bên cạnh đâm chết người được cho là tình địch, sau đó lái xe bỏ đi. Khi cảnh sát tìm thấy, Thăng cũng đã tử vong.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
