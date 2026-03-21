Thời sự

Công an TP.HCM bắt nghi phạm giết người, tẩu thoát qua sân bay Tân Sơn Nhất

Thanh Tuyền
21/03/2026 20:38 GMT+7

Nghi phạm (quốc tịch nước ngoài) giết người ở khách sạn, sau khi gây án đã đến sân bay Tân Sơn Nhất nhằm thoát thân. Công an TP.HCM bắt giữ kịp thời.

Ngày 21.3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ án giết người.

Nghi phạm Hu YongChao giấu vật chứng là lưỡi dao trên nóc tủ đựng đồ uống trong sân bay

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 20.3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận đề nghị phối hợp từ PC02 Công an TP.HCM về việc truy tìm một đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ giết người xảy ra ngày 20.3 tại khách sạn T.H (đường số 33, KP.14, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ, TP.HCM).

Nghi phạm được xác định là Hu YongChao (34 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Trung Quốc, số hộ chiếu ER2184888).

Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành rà soát danh sách hành khách và hệ thống camera giám sát an ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hu YongChao đã hoàn tất thủ tục lên chuyến bay SC8074 của hãng Shandong Airlines để đi Sơn Đông (Trung Quốc).

Tang vật giấu trên nóc tủ quán phở

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng an ninh xác định đối tượng đang có mặt tại quán cà phê (tầng 2, cột số 4, nhà ga T2. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng PC02 Công an TP.HCM áp giải đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tang vật gây án thu giữ ở quán cà phê ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác đến khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 21.3, Hu YongChao đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng chú ý, nghi phạm khai nhận sau khi gây án đã tìm cách phi tang hung khí ngay tại sân bay. Lực lượng phối hợp sau đó đã thu giữ được vật chứng là một lưỡi dao được nghi phạm cất giấu kỹ trên nóc tủ đựng đồ uống của quán phở ở nhà ga T2, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin, chiều 20.3, một người đàn ông (quốc tịch nước ngoài) được phát hiện tử vong trong căn phòng tại lầu 3 của một khách sạn ở đường số 33, phường An Lạc, TP.HCM. Trên người của nạn nhân có vết thương, máu nghi do bị sát hại nên người dân báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường điều tra. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới (quốc tịch nước ngoài).

Theo những người làm trong khách sạn, người đàn ông thuê khách sạn này để kinh doanh. Khi không thấy người đàn ông, người nhà và nhân viên khách sạn tìm kiếm thì phát hiện vụ việc như trên.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

