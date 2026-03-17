Vụ giết người ở quán bar Kitty Cà Mau: Vì sao bị cáo chỉ lãnh 6 tháng tù?

Ngày 17.3, Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án giết người ở quán bar Kitty. Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (46 tuổi, ngụ khóm 14, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) bị tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Bị cáo Phạm Hoàng Phương (31 tuổi, ngụ khóm 5, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) được Hội đồng xét xử đình chỉ vụ án, do bị hại có đơn yêu cầu không xử lý hình sự. Đây là vụ án xảy ra tại một quán bar trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ, từng gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, vào tối 31.12.2024, bị hại Phạm Thanh Phương (35 tuổi, anh ruột bị cáo Phạm Hoàng Phương) cùng nhóm bạn đến nhậu tại bàn VIP 7, quán bar Kitty, thuộc khóm 11, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Tại quán bar Kitty, nhóm của Thanh Phương gặp nhóm của Nguyễn Quốc Tuấn đang nhậu tại bàn VIP 5 mừng sinh nhật một người bạn. Vì quen biết nhau, Thanh Phương đã sang bàn của Tuấn mời rượu. Tại đây mọi người đều uống, riêng Tuấn từ chối không uống nên Thanh Phương không nói gì mà đi về bàn mình nhậu tiếp.

Bị cáo Phạm Hoàng Phương tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Lúc này, Thanh Phương bực tức, cho rằng Tuấn ra vẻ với mình nên đã gọi điện cho một số người bên ngoài quán, trong đó có bị cáo Phạm Hoàng Phương, đến quán bar Kitty để giúp xử lý Tuấn.

Khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, Hoàng Phương mang dao đến quán gặp Thanh Phương. Sau đó, cả 2 anh em cầm dao xông vào bàn tấn công Nguyễn Quốc Tuấn liên tục, quyết liệt.

Bị tấn công bất ngờ, Tuấn bị các vết thương ở vai trái, cánh tay, lòng bàn tay và lưng phải. Trong lúc chống trả, Tuấn giật lấy được con dao từ trên tay của Thanh Phương, rồi đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào vùng ngực, bụng nạn nhân. Hậu quả, Thanh Phương bị vết đâm thấu bụng, ngực gây thủng tim, sau đó đã tử vong.

Kết quả giám định nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong là do sốc mất máu tối cấp, hậu quả của vết thương đâm thấu bụng, ngực gây thủng tim. Riêng kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị cáo Tuấn là 5%.

Hội đồng xét xử xác định, do bị hại dùng hung khí nguy hiểm tấn công bất ngờ, tính mạng đang bị đe dọa nên việc bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn phản kháng là hành vi phòng vệ chính đáng. Do đó, việc bị cáo dùng dao đâm bị hại tử vong là hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.