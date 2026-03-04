Ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã tội giết người

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, ngày 4.3, Công an P.Đa Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Phong (54 tuổi), trú tại tổ dân phố Phúc Hạ, P.Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, trốn truy nã tội giết người 27 năm qua ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong ẢNH: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Trước đó, vào khoảng cuối năm 1997, đối tượng Nguyễn Văn Phong, được xác định là đã thực hiện hành vi giết người, nạn nhân là người cùng tổ dân phố. Sau khi gây án, Phong bị khởi tố, bắt giữ nhưng đã bỏ trốn sang Trung Quốc vào năm 1999.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (cũ), đã ban hành Quyết định truy nã số 14/QĐ-CSĐT, ngày 15.2.1999 với Nguyễn Văn Phong.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Phong 27 năm trước ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU

Xác định công tác vận động đầu thú là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Công an P.Đa Mai và Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với gia đình, người thân của đối tượng tuyên truyền, phân tích rõ tính chất, mức độ hành vi phạm tội; đồng thời giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

"Trước sự kiên trì vận động của lực lượng Công an và sự động viên của gia đình, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật", Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.