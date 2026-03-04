Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã tội giết người

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
04/03/2026 18:21 GMT+7

Công an P.Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vận động thành công đối tượng bị truy nã vì tội giết người ra đầu thú sau 27 năm lẩn trốn.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, ngày 4.3, Công an P.Đa Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Phong (54 tuổi), trú tại tổ dân phố Phúc Hạ, P.Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, trốn truy nã tội giết người 27 năm qua ra đầu thú.

Ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã tội giết người- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Trước đó, vào khoảng cuối năm 1997, đối tượng Nguyễn Văn Phong, được xác định là đã thực hiện hành vi giết người, nạn nhân là người cùng tổ dân phố. Sau khi gây án, Phong bị khởi tố, bắt giữ nhưng đã bỏ trốn sang Trung Quốc vào năm 1999.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (cũ), đã ban hành Quyết định truy nã số 14/QĐ-CSĐT, ngày 15.2.1999 với Nguyễn Văn Phong.

Ra đầu thú sau 27 năm trốn truy nã tội giết người- Ảnh 2.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Phong 27 năm trước

ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU

Xác định công tác vận động đầu thú là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Công an P.Đa Mai và Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với gia đình, người thân của đối tượng tuyên truyền, phân tích rõ tính chất, mức độ hành vi phạm tội; đồng thời giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

"Trước sự kiên trì vận động của lực lượng Công an và sự động viên của gia đình, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật", Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Tin liên quan

Nữ bị can qua nhiều nước để trốn truy nã vẫn không thoát

Nữ bị can qua nhiều nước để trốn truy nã vẫn không thoát

Sau khi qua nhiều nước để trốn truy nã, rồi làm phiên dịch cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia..., Bùi Thị Thu Hồng đã bị Công an TP.Huế cùng các đơn vị phối hợp bắt giữ khi vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nữ bị can phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên, trốn truy nã gần 25 năm

Bắt đối tượng trốn truy nã 11 năm ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

đầu thú truy nã Công an tỉnh Bắc Ninh Lẩn trốn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận