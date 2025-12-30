Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nữ bị can phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên, trốn truy nã gần 25 năm

Bá Cường
Bá Cường
30/12/2025 15:52 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị cùng Công an tỉnh Savannakhet vừa phối hợp bắt giữ bị can liên quan đến hành vi buôn ma túy và giết người, sau đó phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên, tạo vỏ bọc doanh nhân lẩn trốn gần 25 năm tại Lào.

Ngày 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ thành công 1 bị can trốn truy nã gần 25 năm.

Căn cứ theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) ngày 28.1.2001 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và quyết định truy nã của Công an TP.HCM ngày 27.4.2005 về hành vi giết người, ngày 29.12, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ bị can Nguyễn Thị Bé (57 tuổi, quê quán tại Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Nam Định cũ).

Trước đó, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị can Nguyễn Thị Bé trốn truy nã tại Lào và thay đổi họ tên, thông tin thành "Hồ Thị Hương Liên, 53 tuổi, trú tại TP.Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, Lào" và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân.

Bị can liên quan buôn ma túy, giết người bị bắt sau gần 25 năm lẩn trốn - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Bé phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên thành Nguyễn Thị Hương Liên và qua Lào trốn truy nã gần 25 năm

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trong thời gian trốn truy nã, bị can Bé đã tạo vỏ bọc là một doanh nhân, có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, ngoài ra bị can còn làm phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và chọn sống khu vực xa dân cư để tránh sự phát hiện.

Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp chặt chẽ, xác định rõ được nhân thân lai lịch của tên giả là "Hồ Thị Hương Liên" và củng cố các tài liệu, bắt giữ bị can Bé tại Lào.

Sau khi bắt giữ, bị can Nguyễn Thị Bé được di lý về Việt Nam. Chiều 29.12, Công an tỉnh Quảng Trị bàn giao Bé cho Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định.

