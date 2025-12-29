Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 170 triệu đồng

Thanh Lộc
Thanh Lộc
29/12/2025 18:47 GMT+7

Qua rà soát, năm nay, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 tại tỉnh Quảng Trị cao nhất là 170 triệu đồng, cao hơn nhiều so với thời điểm tỉnh hai tỉnh cũ Quảng Trị và Quảng Bình chưa sáp nhập.

Ngày 29.12, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết vừa nhận được báo cáo từ các đơn vị về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025 và mức thưởng Tết Nguyên đán 2026.

Quảng Trị: Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 170 triệu đồng- Ảnh 1.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất tại Quảng Trị là 170 triệu đồng

ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, đối với thưởng Tết Dương lịch 2026, mức thưởng bình quân dự kiến đạt 1,55 triệu đồng/người; mức cao nhất lên tới 37,5 triệu đồng, trong khi thấp nhất chỉ 100.000 đồng. So với năm 2024 của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ, mức thưởng cao nhất giảm 4,4 triệu đồng, mức thấp nhất không thay đổi.

Với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mức thưởng bình quân dự kiến đạt 5,64 triệu đồng/người; mức cao nhất được ghi nhận là 170 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng. So với năm 2024 của hai tỉnh cũ, mức thưởng cao nhất tăng 50,2 triệu đồng, trong khi mức thấp nhất không thay đổi.

Theo thống kê, doanh nghiệp dân doanh tiếp tục là khu vực có biên độ thưởng Tết rộng nhất, phản ánh sự phân hóa rõ rệt về hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chính sách đãi ngộ lao động.

