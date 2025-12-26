Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất bao nhiêu?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/12/2025 11:59 GMT+7

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP.Đà Nẵng có mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 368 triệu đồng.

Ngày 26.12, Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp năm 2025, đồng thời tổng hợp kế hoạch thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kết quả khảo sát, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục dẫn đầu về mức thưởng.

Cụ thể, thưởng Tết dương lịch cao nhất đạt 140 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người.

Đáng chú ý, thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất vượt 368 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Đà Nẵng: Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất bao nhiêu?- Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng

ẢNH: C.X

Ở khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 35 triệu đồng/người, thấp nhất 1,9 triệu đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán 2026 dao động từ 5 triệu đồng đến 40 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 20,4 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người. Riêng Tết Nguyên đán 2026, mức thưởng cao nhất lên tới 220 triệu đồng/người, thấp nhất vẫn ở mức 100.000 đồng/người.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp dân doanh cũng ghi nhận mức thưởng khá cao. Thưởng Tết dương lịch cao nhất đạt 35 triệu đồng/người, thấp nhất 50.000 đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 281 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Đáng chú ý, trong báo cáo của Sở Nội vụ khẳng định hiện không có doanh nghiệp nào trên địa bàn TP.Đà Nẵng nợ lương người lao động.

