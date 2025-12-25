Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất hơn nửa tỉ đồng

Minh Hải
Minh Hải
25/12/2025 20:59 GMT+7

Một doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Thanh Hóa đã có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán 2026, với mức thưởng cao nhất là hơn nửa tỉ đồng.

Ngày 25.12, thông tin từ Sở Nội vụ Thanh Hóa, cho biết có 4.023 doanh nghiệp với tổng số lao động hơn 312.000 người đã báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025, và kế hoạch thưởng tết Dương lịch, tết Nguyên đán 2026.

Thưởng tết Nguyên đán thanh hóa cao nhất lên tới 503 triệu đồng trong năm 2026 - Ảnh 1.

Mức thưởng và trả lương trung bình ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa trong năm 2025 cũng cao hơn năm 2024

ẢNH: C.T.V

Đáng chú ý, mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất ở tỉnh Thanh Hóa là 503,1 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng này cao hơn nhiều so với năm trước, năm 2024 mức thưởng cao nhất là 410 triệu đồng, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với thưởng tết Dương lịch 2026, mức cao nhất là 100 triệu đồng, cũng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh; mức thấp nhất là 50.000 đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về tình hình tiền lương năm 2025, mức lương trung bình của các khối doanh nghiệp đều tăng so với năm 2024. Trong đó, khối doanh nghiệp dân doanh trung bình 7,6 triệu đồng/tháng; cao nhất là 503,1 triệu đồng/tháng; thấp nhất là 3,45 triệu đồng/tháng.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức lương trung bình là 7,9 triệu đồng/tháng; cao nhất lên đến 356,7 triệu đồng/tháng; thấp nhất 3,5 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức lương trung bình là 7,9 triệu đồng/tháng; cao nhất 46,9 triệu đồng/tháng; thấp nhất 5,6 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước bình quân 10.1 triệu đồng/tháng; cao nhất 68,2 triệu đồng/tháng; thấp nhất 5 triệu đồng/tháng.

Cũng theo tổng hợp từ Sở Nội vụ Thanh Hóa, trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh này xảy ra 2 vụ đình công thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tin liên quan

Cà Mau: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 200 triệu đồng/người

Cà Mau: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất 200 triệu đồng/người

Tại Cà Mau, thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho thấy khoảng cách giữa các nhóm doanh nghiệp, mức thưởng cao nhất 200 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Khám phá thêm chủ đề

thưởng tết doanh nghiệp dân doanh Tết dương lịch Tết Nguyên đán Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận