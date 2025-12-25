Thanh Hóa: Thưởng Tết cao nhất hơn nửa tỉ đồng

Ngày 25.12, thông tin từ Sở Nội vụ Thanh Hóa, cho biết có 4.023 doanh nghiệp với tổng số lao động hơn 312.000 người đã báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025, và kế hoạch thưởng tết Dương lịch, tết Nguyên đán 2026.

Mức thưởng và trả lương trung bình ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa trong năm 2025 cũng cao hơn năm 2024 ẢNH: C.T.V

Đáng chú ý, mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất ở tỉnh Thanh Hóa là 503,1 triệu đồng, thuộc một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng này cao hơn nhiều so với năm trước, năm 2024 mức thưởng cao nhất là 410 triệu đồng, thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với thưởng tết Dương lịch 2026, mức cao nhất là 100 triệu đồng, cũng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh; mức thấp nhất là 50.000 đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về tình hình tiền lương năm 2025, mức lương trung bình của các khối doanh nghiệp đều tăng so với năm 2024. Trong đó, khối doanh nghiệp dân doanh trung bình 7,6 triệu đồng/tháng; cao nhất là 503,1 triệu đồng/tháng; thấp nhất là 3,45 triệu đồng/tháng.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức lương trung bình là 7,9 triệu đồng/tháng; cao nhất lên đến 356,7 triệu đồng/tháng; thấp nhất 3,5 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức lương trung bình là 7,9 triệu đồng/tháng; cao nhất 46,9 triệu đồng/tháng; thấp nhất 5,6 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước bình quân 10.1 triệu đồng/tháng; cao nhất 68,2 triệu đồng/tháng; thấp nhất 5 triệu đồng/tháng.

Cũng theo tổng hợp từ Sở Nội vụ Thanh Hóa, trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh này xảy ra 2 vụ đình công thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.