Đồng Nai: Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất là 840 triệu đồng

Ngày 27.12, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết đã có 1.475 doanh nghiệp trên địa bàn gửi thông tin công bố mức thưởng tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động. Trong đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất là 840 triệu đồng.

Đồng Nai đang có hơn 2,4 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 15.11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 113.480 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia với hơn 2,4 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên.

Tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 2,4 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong đó, tổng số lao động làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp là trên 1,4 triệu người, gồm: doanh nghiệp nhà nước và có vốn chi phối của Nhà nước là gần 3.200 người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hơn 641.000 người; doanh nghiệp dân doanh là gần 773.000 người. Các ngành thu hút nhiều lao động như: Giày da, chế biến gỗ, may mặc, lắp ráp linh kiện, điện tử, gia công cơ khí…

Theo báo cáo của 6.672 doanh nghiệp, tiền lương bình quân của người lao động là 11,1 triệu đồng/tháng. Trong đó, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 15,5 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 10,9 triệu đồng/tháng, doanh nghiệp dân doanh là 7,3 triệu đồng/tháng.

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 840 triệu đồng

Dựa trên các báo cáo, công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động của 1.475 doanh nghiệp trên địa bàn ghi nhận mức thưởng tết dương lịch 2026 cao nhất là 228,5 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng thấp nhất: 100.000 đồng/người khối doanh nghiệp dân doanh.

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) tập trung nhiều công ty may mặc ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất là 840 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 4 triệu đồng/người – cũng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất là 700 triệu đồng/người và mức thấp nhất là 4,4 triệu đồng/người.

Đối với công nhân làm chưa đủ 12 tháng, hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng cách tính thưởng bình quân theo thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Ngoài tiền thưởng, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn tổ chức tiệc tất niên, tặng quà của công ty và quà của công đoàn cơ sở, tặng vé xe hoặc tổ chức xe đưa người lao động về quê đón Tết Nguyên đán năm 2026.

Thưởng tết tăng nhẹ ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Sở Nội vụ, so với năm 2025, mức thưởng tết năm 2026 được đánh giá là tương đương hoặc tăng nhẹ, nhất là tại các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình sản xuất kinh doanh ổn định hơn và mức lương cơ bản đã được điều chỉnh tăng, làm cho tổng thu nhập dịp tết của người lao động cao hơn.

Mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay cho người lao động được đánh giá tương đương hoặc có tăng nhẹ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, trong năm 2025, tình hình lao động - việc làm trên địa bàn tiếp tục có nhiều biến chuyển, nhất là tại các khu công nghiệp với số lượng lớn lao động nhập cư và lao động nước ngoài.

Trước yêu cầu ổn định quan hệ lao động và bảo đảm đời sống nhân dân, Sở Nội vụ đã triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động.

Cụ thể, như các hoạt động hỗ trợ các trường hợp lao động mất việc, giảm giờ làm do biến động sản xuất của doanh nghiệp đảm bảo người lao động hưởng các chế độ chính sách đúng theo quy định; hướng dẫn, giám sát doanh nghiệp thực hiện chính sách tiền lương, thỏa ước lao động tập thể, bữa ăn ca, an toàn vệ sinh lao động.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai triển khai các hoạt động phúc lợi xã hội như: "Tết sum vầy", chương trình giảm giá, gian hàng 0 đồng, hỗ trợ vé xe, quà tết cho công nhân khó khăn; thăm hỏi người lao động…