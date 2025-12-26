Một DN ở Đồng Nai dự kiến thưởng tết 29 tỉ đồng cho người lao động

Ngày 26.12, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết công ty đã lên kế hoạch tổ chức thưởng Tết nguyên đán 2026, với tổng quỹ thưởng dự kiến chi 29 tỉ đồng thưởng tết cho người lao động (thưởng tất niên và thưởng tháng 13).

Công ty New Apparel Far Eastern Việt Nam hiện có 3.500 người lao động ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài ra, công ty còn áp dụng chính sách khá đặc biệt là thưởng thâm niên (duy trì từ nhiều năm nay) trong năm 2026 đối với người lao động (ngoài tháng lương thứ 13 - PV).

Cụ thể, người lao động có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên được thưởng thêm 1,2 triệu đồng; từ đủ 2 năm là 1,8 triệu đồng; từ đủ 3 năm là 2,4 triệu đồng; trên 5 năm là 3 triệu đồng và trên 10 năm là 3,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở cũng sẽ phối hợp với Ban giám đốc công ty tổ chức hội thi "Tết sum vầy", tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết trong tập thể người lao động.

Người lao động thích thú với hoạt động Giáng sinh được tổ chức ngay trong công ty để mọi người "check - in" ẢNH: H.G

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Công đoàn còn tặng quà cho 100% đoàn viên công đoàn với trị giá 350.000 đồng/phần, tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, từ tháng 1.2026, công ty sẽ thực hiện tăng lương cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, trong đó công nhân trực tiếp sản xuất tăng 7,2%, nhân viên tăng 6%. Công ty cũng triển khai các hoạt động động viên người lao động như lì xì đầu năm khi quay lại làm việc, thưởng chuyền may cho tập thể có tỷ lệ hiện diện cao nhất và chương trình tân niên với kinh phí dự kiến khoảng 569 triệu đồng.

Người lao động thích thú với chương trình bốc thăm trúng thưởng dịp Giáng sinh ẢNH: H.G

Anh Trần Đình Hải (31 tuổi) cho biết đã làm việc tại Công ty New Apparel Far Eastern Việt Nam khoảng 6 năm và hàng năm, công ty đều tổ chức rất nhiều hoạt động chăm lo, gắn kết công nhân, chứ không riêng trong dịp Tết Nguyên đán.

Qua tết, Công ty New Apparel Far Eastern (Việt Nam) dự kiến tuyển dụng thêm 2.000 lao động

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Tôi thấy năm nào công ty cũng tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa như mới đây là dịp Giáng sinh, họ tổ chức trang trí không khí Noel tại nhà xe cho anh chị em check-in, viết những điều ước nguyện, tâm tư, nguyện vọng trên những thẻ ước nguyện. Mọi người đều rất vui, vì đây là những dịp gắn kết mọi người lại với nhau, ai cũng hào hứng tham gia. Các hoạt động này cũng giúp cho mọi người có động lực làm việc hơn", anh Hải chia sẻ.

Được biết, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam thành lập năm 2015, là doanh nghiệp 100% vốn của Đài Loan, chuyên sản xuất hàng may mặc các hãng thời trang và thể thao nổi tiếng. Hiện công ty có khoảng 3.500 người lao động. Trong năm 2026, công ty dự kiến mở rộng sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.000 thợ may mặc.



