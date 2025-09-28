Quy định mới sử dụng lao động nước ngoài, thủ tục ra sao?

Ngày 27.9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động tại TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ trình bày một số thay đổi trong quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đặc biệt, quy định mới có nội dung sửa đổi, bổ sung trường hợp được xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động với chuyên gia trong các lĩnh vực: tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo... được các bộ chuyên ngành xác nhận, UBND cấp tỉnh công nhận là chuyên gia.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó cục trưởng Cục Việc làm chia sẻ về Nghị định 219 tại hội nghị ngày 27.9 Ảnh: Phan Diệp

Với trường hợp đề nghị cấp giấy phép lao động kèm đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến

Quy trình và thủ tục như sau:

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động kèm hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 2: Cổng dịch vụ công quốc gia chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động và cơ quan công an có thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp.

Bước 3: Cơ quan công an thẩm định hồ sơ, tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ hoặc đề nghị bổ sung. Kết quả (nếu có) gửi về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thẩm định hồ sơ, trả kết quả giấy phép lao động và phiếu lý lịch tư pháp bằng bản điện tử cho người sử dụng lao động.

Lưu ý: Thời hạn giải quyết là tổng thời hạn giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động.

Trường hợp giao dịch điện tử trong cấp, cấp lại, gia hạn hợp đồng lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

Nghị định 219 quy định:

Thứ nhất: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.



Thứ hai: Cổng dịch vụ công quốc gia chuyển hồ sơ theo quy định của pháp luật về thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công quốc gia đến cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài.

Đại diện các doanh nghiệp ở TP.HCM nghe tuyên truyền về Nghị định 219 tại hội nghị ngày 27.9 Ảnh: Phan Diệp

UBND cấp tỉnh là đơn vị có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thủ tục cấp và gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 5 ngày làm việc. Thủ tục cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 3 ngày làm việc.



Thủ tục cấp và gia hạn giấy phép lao động là 10 ngày làm việc. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động là 3 ngày làm việc.

Cuối cùng, trách nhiệm thi hành các quy định tại Nghị định 219 thuộc về Bộ Nội vụ; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Công thương; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục - Đào tạo; các cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh.