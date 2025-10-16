Phá án thần tốc: Cuộc truy bắt hung thủ 2 vụ thảm sát

Những vụ trọng án, đặc biệt là các vụ án giết người, cướp tài sản với tính chất manh động, liều lĩnh luôn là bài toán khó, tưởng chừng như bế tắc nhưng Công an nhân dân Bộ Công an đã phá án thần tốc chỉ trong vài giờ đến hàng chục giờ đồng hồ. Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ huy thống nhất và năng lực nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an trong điều tra, phá án.

Lực lượng công an truy tìm đối tượng gây án khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại Đồng Nai ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại Đồng Nai mới đây là một minh chứng điển hình cho điều đó.

56 giờ không ngủ

Sáng 3.10, tin dữ ập đến từ một đại lý thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau (tỉnh Đồng Nai), 3 người trong một gia đình, gồm ông Đ.D.Th (47 tuổi), bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông Th.) và cháu ngoại Đ.T.T (11 tuổi) đã bị sát hại dã man. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy các nạn nhân đều tử vong do bị đạn bắn vào đầu. Dấu vết duy nhất từ hiện trường là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, cho thấy một đối tượng nam giới đội mũ bảo hiểm trùm kín, đeo khẩu trang, hành tung bí ẩn. Manh mối rất ít ỏi.

Ngay lập tức, công an vào cuộc điều tra phá án. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo khẩn cấp lên Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ phải tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp nhanh chóng bắt giữ hung thủ.

Sự vào cuộc quyết liệt không chỉ dừng lại ở chỉ đạo. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã tức tốc vào Đồng Nai, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Viện Khoa học hình sự cùng các đơn vị tinh nhuệ nhất của Bộ Công an cũng cử ngay các tổ công tác dày dạn kinh nghiệm vào phối hợp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Đối tượng có độ tuổi khoảng hơn 30 tuổi, thành thạo sử dụng súng, hiểu biết hiện trường và gia đình nạn nhân.

500 chiến sĩ tinh nhuệ được huy động tham gia phá án

Một Ban chuyên án mang bí số 1025G được thành lập do thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm Trưởng ban chuyên án. Để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, Ban chuyên án đã phân công 5 phó giám đốc xuống hiện trường, chủ trì 5 hướng điều tra khác nhau, với sự tham gia của 15 tổ công tác. Một lực lượng hùng hậu lên tới 500 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất đã được huy động.

Camera ghi lại cảnh đối tượng đột nhập vào nhà nạn nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc truy lùng bắt đầu. 56 giờ tiếp theo là 56 giờ không ngủ của toàn bộ lực lượng tham gia phá án. Đó là những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở.

Các trinh sát tỏa đi khắp các nẻo đường, từ quốc lộ cho đến những lối mòn, đường đất nhỏ nhất. Hàng trăm chiến sĩ công an, cơ động lật từng lùm cây, bụi cỏ, sục sạo trong những vườn rẫy cao su bạt ngàn bất kể ngày đêm, mưa nắng.

Công an xã Đăk Nhau và các xã giáp ranh ngay lập tức tổ chức họp dân, phát phiếu tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm. Người dân đã tích cực tố giác tội phạm, cung cấp 58 thông tin có giá trị đã được người dân cung cấp, giúp các điều tra viên chắp nối những mảnh ghép rời rạc, khoanh vùng đối tượng.

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lúc này, các tổ công tác đã triệu tập, làm việc và rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn, từ đó thanh lọc, loại trừ từ từ, tập trung khoanh vùng đối tượng.

Trong cuộc chiến cam go này, một trong những vũ khí sắc bén nhất đã phát huy tác dụng, đó chính là "thế trận lòng dân". Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, điểm đột phá của vụ án đến từ chính những nguồn tin do người dân cung cấp.

Bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các biện pháp nghiệp vụ, sức mạnh từ nhân dân, đến 15 giờ 30 ngày 5.10, tức chỉ sau 56 giờ kể từ khi nhận tin báo, lực lượng phối hợp đã bắt giữ thành công nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) cùng khẩu súng và nhiều vật chứng quan trọng.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khi nghe tin hung thủ sa lưới, tất cả cán bộ chiến sĩ như vỡ òa trong niềm vui, bởi họ đã trả lại được sự bình yên cho người dân, bắt giữ bằng được đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Buộc đối tượng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

7 giờ truy bắt kẻ thảm sát 3 người ở Đắk Lắk

Rạng sáng 13.9 ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ thảm án kinh hoàng. 3 mạng người trong một gia đình đã bị tước đoạt một cách dã man. Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc nhanh chóng, truy bắt thành công hung thủ chỉ sau 7 giờ gây án.

Khoảng 1 giờ sáng, do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) mang theo hung khí đến nhà người chung sống như vợ chồng là chị N.T.K.H (33 tuổi). Đối tượng đã ra tay với chị H., mẹ của chị là bà T.T.D (55 tuổi), và em trai là anh B.V.N (23 tuổi). Cháu T.T.P (13 tuổi), con riêng của chị Hoa, cũng bị đâm nhưng may mắn chạy thoát và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo huy động tối đa lực lượng vào cuộc điều tra phá án. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị đã được điều động, lập tức phong tỏa hiện trường, đồng thời chốt chặn mọi ngả đường, truy lùng hung thủ, phải bắt bằng được kẻ gây án trong thời gian ngắn nhất.

Sau khi gây án, Thuận xóa dấu vết, lấy tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn. Để có phương tiện tẩu thoát, trên đường đi, Thuận liều lĩnh chặn đường, dùng dao khống chế một người phụ nữ cướp xe máy. Nhằm che giấu tung tích, Thuận khoác áo chống nắng của phụ nữ này để cải trang.

Nghi can Thuận là kẻ gây ra vụ thảm sát 3 người ở Đắk Lắk ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhưng mọi hành vi của đối tượng đều không qua được mắt của các trinh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được hướng di chuyển và khoanh vùng nơi lẩn trốn của Thuận.

Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, tức chỉ sau hơn 7 giờ gây án, các trinh sát đã phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Nam Đại Thuận đang lẩn trốn trong một khu rẫy vắng tại phường Ea Kao. Lúc bị bắt, công an đã thu giữ ma túy cất giấu trong người đối tượng và một lọ thuốc ngủ, được cho là có ý định tự vẫn.

Đằng sau mỗi vụ án được khám phá thành công là mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ, chiến sĩ công an - những người đã và đang ngày đêm dệt nên tấm khiên vững chắc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời thể hiện sức mạnh và sự kiên quyết trấn áp tội phạm của lực lượng Công an nhân dân... (còn tiếp)



