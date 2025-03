Công an TP.HCM phá án 'thần tốc': Trộm, cướp hết đất sống

Nếu trước đây, các quận trung tâm TP.HCM xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn ngay trước mắt thì bây giờ, tình hình an ninh trật tự (ANTT) đã ổn định, đặc biệt cướp giật vắng bóng, có những tuần có địa bàn không có vụ trộm cắp, cướp giật nào.

Kết quả ấy thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của Ban giám đốc Công an TP.HCM, cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an, sự hỗ trợ tích cực của người dân thành phố. Góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM an toàn, thân thiện, nghĩa tình trong mắt người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Người dân đi bộ trên đường Trần Quang Diệu (Q.3) ẢNH: NHẬT THỊNH





Từng chứng kiến nhiều du khách bị cướp giật

Rất nhiều người dân ở trung tâm TP.HCM phấn khởi vì sự thay đổi này, anh Đỗ Thành Nam (40 tuổi, ở Q.1) cho hay, bản thân anh Nam chứng kiến tận mắt nhiều trường hợp người nước ngoài bị cướp giật tài sản. Cụ thể, cách đây hơn 2 năm, một du khách nước ngoài đi bộ, đứng chụp hình tại góc đường Đỗ Quang Đẩu - Bùi Viện (Q.1) bị hai thanh niên đi xe máy, giật phăng cái điện thoại, tẩu thoát.

Bị giật mất điện thoại vị khách đứng ngơ ngác không rõ chuyện gì. Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người đứng gần đó cũng không kịp phản ứng. Người dân sau đó đến chia sẻ, hướng dẫn vị khách đến công an trình báo, truy bắt kẻ cướp giật...

Du khách nước ngoài khi đến TP.HCM cũng cảm thấy yên tâm ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo anh Nam, trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1), anh từng chứng kiến vụ cướp giật điện thoại người nước ngoài khác tương tự. Cũng theo anh Nam, đó là những năm trước đây, còn đến nay nạn trộm, cướp giật ở trung tâm TP.HCM đã giảm hẳn.

Nhắc đến địa bàn Q.4, ông Trương Vĩnh (75 tuổi, ở Q.4) cho hay, khu vực ông ở trước đây được xem là khá phức tạp về tình hình ANTT. Tình trạng đá gà, đánh bài, hút chích, trộm cắp khá phức tạp. Theo ông, khi nói đến Q.4 là nói đến "dân anh chị" có tiếng, ai cũng sợ, kèm theo đó là các tệ nạn xã hội. Mấy năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, công an tập trung đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT; tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức nên đã có sự chuyển hóa địa bàn rõ rệt.

"Trong xóm có vụ đá gà, người dân thấy gọi điện công an xuống là xử lý luôn để tránh phát sinh những hệ lụy về sau. Sự kết nối giữa người dân với chính quyền là rất quan trọng. Công an mà quyết liệt thì trộm, cướp sẽ giảm thôi", ông Vĩnh khẳng định.

'Mắt thần' phủ sóng TP.HCM

Ngồi trông giữ xe tại trước công ty trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Bến Nghé, Q.1), ông Tuấn (ngoài 65 tuổi) tâm sự, mình là dân địa phương tại đây, vì hoàn cảnh gia đình nên làm nhiều việc kiếm sống. Suốt quãng đời mưu sinh tại TP.HCM, ông và gia đình chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của TP.HCM, trong đó có sự thay đổi về tình hình ANTT. "Trước đây, tôi chứng kiến rất nhiều vụ trộm, cướp giật khu vực này. Giờ thì khác rồi. Cả năm nay, tôi chưa thấy vụ cướp giật nào ở đây. Đó cũng là điều đáng mừng", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn kể lại, chừng vài năm trước, khu vực này vẫn còn mất ANTT, xảy ra cướp giật, trong đó người thân ông Tuấn cũng là nạn nhân. Cách đây 2 năm, khoảng 22 giờ, bà Hồng (em vợ ông Tuấn) dọn dẹp quán nước, nằm nghỉ chân gần chỗ ông làm bảo vệ. Lúc này, một nam thanh niên chạy xe máy đến dừng bên đường, tiến đến chỗ bà Hồng, giật điện thoại trị giá cả chục triệu đồng trên tay, rồi lên xe tăng ga bỏ chạy.

Người dân ở TP.HCM tham gia nhiều hội, nhóm của khu phố để theo dõi về tình hình ANTT trên địa bàn ẢNH: TRẦN KHA

Lần khác, khi ông Tuấn nằm ghế nghỉ mệt trước công ty mình làm bảo vệ thì một nam thanh niên chạy xe máy đến. Thấy ông Tuấn nằm, để điện thoại gần đó, người này tưởng ông ngủ nên áp sát định lấy điện thoại. Nghe tiếng động, ông Tuấn quay đầu lại nhìn, nam thanh niên vờ hỏi đường, rồi bỏ đi. "Đổi thay nhiều lắm rồi. Vài năm trước, cướp giật còn nhiều chứ bây giờ ở trung tâm mà cướp giật là xác định bị bắt ngay. Nghiệp vụ công an bây giờ hay lắm, camera an ninh phủ khắp nhờ đó phá án nhanh hơn", ông Tuấn khẳng định.

Gia đình chị Đ. bán quán ăn, nước uống trên đường Nguyễn Thái Học (Q.1) hơn 20 năm, có cùng nhìn nhận như ông Tuấn về TP.HCM đã thay đổi đáng kinh ngạc. Trong đó, có cả vấn đề về ANTT, đặc biệt nhất là cướp giật giảm mạnh.

Theo Chị Đ., ở các quận trung tâm TP.HCM hằng ngày có rất nhiều khách quốc tế đến du lịch tham quan, vui chơi. Từ đó, tội phạm cũng xuất hiện, vấn nạn trộm, cướp giật tài sản của người nước ngoài xảy ra khá phổ biến làm xấu đi hình ảnh của thành phố. Nhưng những năm gần đây, đặc biệt năm 2024 đến nay, tình hình tội phạm đường phố giảm mạnh, ít gặp tình trạng cướp giật như xưa, khiến cho người kinh doanh, buôn bán ở TP.HCM cũng yên tâm.

Anh Hoàng Việt Chinh (quê Thừa Thiên Huế) vào TP.HCM lập nghiệp, đi làm nhiều năm nay và hiện thuê trọ trên địa bàn Q.Tân Phú. Trước đây, anh Chinh cũng tham gia vào các nhóm, hội trên trang mạng xã hội Facebook. Các trang này chuyên cung cấp, chia sẻ thông tin, tin tức xảy ra trên địa bàn Q.Tân Phú. Khi có một sự vụ gì xảy ra trên địa bàn, người dân quay clip, đưa hình ảnh lên trang mạng xã hội để mọi người cùng biết, cảnh giác. Do đó, anh Chinh biết được, có nhiều vụ trộm, cướp đã xảy ra trên địa bàn.

Tuy nhiên, dù đã phòng ngừa nhưng chính bản thân anh Chinh cũng bị trộm đột nhập phòng trọ lấy đi nhiều tài sản.

Theo đó, năm 2022, anh Chinh đến thuê ở tại khu trọ trên đường D6 (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú). Khi đó, anh bị kẻ gian đột nhập phòng trọ lấy đi 1 điện thoại, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, tổng giá trị bị mất gần 30 triệu đồng. Anh Chinh đã trình báo công an nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa lấy lại được tài sản.

Cũng theo anh Chinh những năm trước đây, trên địa bàn Q.Tân Phú anh sống nói riêng và các địa bàn khác nói chung tình hình ANTT còn nhiều diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nạn trộm, cướp giật đã giảm hẳn. Cụ thể, các trang hội nhóm, anh tham gia trước đây người dân gửi bài đăng thông tin trộm, cướp giật xảy ra liên tục để cảnh báo người dân, nhưng thời gian gần đây đã thưa dần. Thậm chí cả một thời gian dài không có thông tin nào trộm, cướp được người dân chia sẻ lên hội nhóm.

"Không như trước đây có những vụ việc như trộm cắp trong thời gian dài, công an mới phá án được. Bây giờ thời đại công nghệ số hết rồi, camera an ninh hỗ trợ rất lớn giúp công an phá án nhanh. Trộm, cướp bây giờ hết đường sống".

Cũng theo anh Chinh, để đảm bảo an toàn, an ninh, hiện anh cũng tìm khu trọ mới. Ưu tiên của anh là những khu trọ có an ninh tốt, trang bị camera an ninh để sinh sống, khi quyền lợi bị xâm phạm sẽ được lực lượng chức năng can thiệp, xử lý tốt hơn... (còn tiếp)