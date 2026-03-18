Dùng dao giết người rồi đến bệnh viện tâm thần điều trị

Ngày 18.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã thi hành quyết định phục hồi điều tra bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ ấp Tân Thông 1, phường Bến Tre, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Đoàn Quang Thịnh tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, vào ngày 14.4.2022, phát hiện ông L.H.T (53 tuổi, ở phường Phú Khương, Vĩnh Long) đi xe máy trên đường Đồng Văn Cống (phường 6, thành phố Bến Tre, Bến Tre - nay là phường Sơn Đông, Vĩnh Long), Thịnh cùng một nhóm người mang theo dao đi ô tô tông vào xe ông T.

Sau đó, Thịnh dùng dao chém liên tiếp vào người ông T. rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong sau đó.

Gây án xong, sáng 15.4.2022, Thịnh đến Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai) làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre (cũ) đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố Thịnh về hành vi giết người.

Trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, Thịnh đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thịnh. Qua công tác vận động, ngày 14.3, Thịnh đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ giết người nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý.