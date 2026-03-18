Dùng dao giết người rồi đến bệnh viện tâm thần điều trị

Nam Long
18/03/2026 11:07 GMT+7

Người đàn ông dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi đến bệnh viện tâm thần điều trị, sau đó bỏ trốn và bị truy nã về hành vi giết người.

Ngày 18.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã thi hành quyết định phục hồi điều tra bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ ấp Tân Thông 1, phường Bến Tre, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Đoàn Quang Thịnh tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, vào ngày 14.4.2022, phát hiện ông L.H.T (53 tuổi, ở phường Phú Khương, Vĩnh Long) đi xe máy trên đường Đồng Văn Cống (phường 6, thành phố Bến Tre, Bến Tre - nay là phường Sơn Đông, Vĩnh Long), Thịnh cùng một nhóm người mang theo dao đi ô tô tông vào xe ông T.

Sau đó, Thịnh dùng dao chém liên tiếp vào người ông T. rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong sau đó.

Gây án xong, sáng 15.4.2022, Thịnh đến Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai) làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre (cũ) đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố Thịnh về hành vi giết người.

Trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, Thịnh đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thịnh. Qua công tác vận động, ngày 14.3, Thịnh đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ giết người nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý. 

Tin liên quan

Công an Vĩnh Long điều tra vụ xô xát có tiếng súng nổ tại khách sạn

Nghe tiếng súng nổ, bảo vệ khách sạn vào kiểm tra thì phát hiện vụ xô xát nên la lớn và trình báo công an. Khi 3 người rời khỏi hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra và tìm thấy trong phòng có chất nghi ma túy.

Công an triệu tập nguyên Giám đốc cùng 2 trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2

