Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an Vĩnh Long điều tra vụ xô xát có tiếng súng nổ tại khách sạn

Nam Long
18/03/2026 09:55 GMT+7

Nghe tiếng súng nổ, bảo vệ khách sạn vào kiểm tra thì phát hiện vụ xô xát nên la lớn và trình báo công an. Khi 3 người rời khỏi hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra và tìm thấy trong phòng có chất nghi ma túy.

Ngày 18.3, đại tá Võ Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang truy tìm những người liên quan đến vụ xô xát, có tiếng súng nổ ở một khách sạn tại phường Cái Vồn (Vĩnh Long).

Điều tra vụ xô xát có tiếng súng nổ và chất nghi ma túy tại khách sạn- Ảnh 1.

Khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường

ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 38 phút ngày 16.3, N.M.H (39 tuổi, ở TP.HCM) đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.T.T (phường Cái Vồn, Vĩnh Long) và được lễ tân bố trí vào phòng 104 ở tầng trệt.

Đến 12 giờ 34 phút cùng ngày, M.Đ (30 tuổi, ở TPHCM) đi xe máy đến khách sạn này và được lễ tân bố trí phòng 210 ở tầng 1. Khoảng 10 phút sau, N.H.P (28 tuổi) và N.T.Đ (24 tuổi, cùng ở TP.HCM) đi xe máy đến tìm M.Đ và lên phòng 210. Khoảng 1 giờ sau đó, N.H.P và N.T.Đ rời khỏi khách sạn.

Điều tra vụ xô xát có tiếng súng nổ và chất nghi ma túy tại khách sạn- Ảnh 2.

Bịch ni lông chứa chất nghi ma túy

ẢNH: NAM LONG


Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bảo vệ của khách sạn nghe tiếng nổ (nghi tiếng súng) nên đi vào kiểm tra thì phát hiện M.Đ và N.M.H cùng 1 người (chưa rõ lai lịch) từ trên lầu chạy xuống đánh nhau trước phòng 103.

Thấy vậy, lễ tân khách sạn la lớn và trình báo công an phường. Ngay sau đó, 3 người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, lễ tân quay lại nơi xảy ra đánh nhau thì phát hiện một cây súng nằm trên nền gạch trước cửa phòng 103 và nhiều tờ tiền Việt Nam rơi vãi trên cầu thang.

Kiểm tra hiện trường, ngoài cây súng ngắn, Công an phường Cái Vồn còn thu được đầu đạn bằng nhựa. Kiểm tra phòng 104 phát hiện bên trong bịch ni lông màu đen chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra phòng 210, lực lượng công an cũng phát hiện dưới nền gạch có 1 túi chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long truy tìm những người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nổ súng bắn 2 người bị thương

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông ở H.Trà Ôn (Vĩnh Long) nổ súng khiến 2 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

súng nổ ma túy Xô xát đánh nhau Vĩnh Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận