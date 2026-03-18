Công an Vĩnh Long điều tra vụ xô xát có tiếng súng nổ tại khách sạn

Ngày 18.3, đại tá Võ Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang truy tìm những người liên quan đến vụ xô xát, có tiếng súng nổ ở một khách sạn tại phường Cái Vồn (Vĩnh Long).

Khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 38 phút ngày 16.3, N.M.H (39 tuổi, ở TP.HCM) đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.T.T (phường Cái Vồn, Vĩnh Long) và được lễ tân bố trí vào phòng 104 ở tầng trệt.

Đến 12 giờ 34 phút cùng ngày, M.Đ (30 tuổi, ở TPHCM) đi xe máy đến khách sạn này và được lễ tân bố trí phòng 210 ở tầng 1. Khoảng 10 phút sau, N.H.P (28 tuổi) và N.T.Đ (24 tuổi, cùng ở TP.HCM) đi xe máy đến tìm M.Đ và lên phòng 210. Khoảng 1 giờ sau đó, N.H.P và N.T.Đ rời khỏi khách sạn.

Bịch ni lông chứa chất nghi ma túy ẢNH: NAM LONG





Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bảo vệ của khách sạn nghe tiếng nổ (nghi tiếng súng) nên đi vào kiểm tra thì phát hiện M.Đ và N.M.H cùng 1 người (chưa rõ lai lịch) từ trên lầu chạy xuống đánh nhau trước phòng 103.

Thấy vậy, lễ tân khách sạn la lớn và trình báo công an phường. Ngay sau đó, 3 người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, lễ tân quay lại nơi xảy ra đánh nhau thì phát hiện một cây súng nằm trên nền gạch trước cửa phòng 103 và nhiều tờ tiền Việt Nam rơi vãi trên cầu thang.

Kiểm tra hiện trường, ngoài cây súng ngắn, Công an phường Cái Vồn còn thu được đầu đạn bằng nhựa. Kiểm tra phòng 104 phát hiện bên trong bịch ni lông màu đen chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Tiếp tục kiểm tra phòng 210, lực lượng công an cũng phát hiện dưới nền gạch có 1 túi chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long truy tìm những người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.