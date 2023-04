Clip vụ xô xát có tiếng súng nổ: Công an tỉnh Trà Vinh nói gì?

Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung "lực lượng công an xô xát với một nhóm người và có tiếng súng nổ", chiều 25.4 thượng tá Võ Văn Quốc, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh, xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Hình ảnh lực lượng cảnh sát xô xát với một nhóm người và có tiếng súng nổ CHỤP MÀN HÌNH

Thượng tá Quốc cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24.4, tổ tuần tra, kiểm soát gồm 10 người thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh làm nhiệm vụ trên QL53. Khi đến khu vực vòng xoay Nguyễn Đảng (thuộc khóm 7, P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh), phát hiện 6 người nam đi trên 3 xe máy có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông (lạng lách, đánh võng) nên lực lượng CSGT ra tín hiệu tạm dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 người nam điều khiển phương tiện vi phạm lỗi trong hơi thở có nồng độ vượt qua quy định nên ập biên bản vi phạm. Một lúc sau, có khoảng 9 người khác đi xe taxi đến và cùng với 6 người trên có lời lẽ xúc phạm tổ công tác.

Đáng chú ý, có một người nắm áo và đẩy ngã 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động (không có thương tích). Thấy nhóm người có hơi men manh động nên lực lượng công an đã nổ súng trấn áp và khống chế, đưa tất cả về cơ quan công an làm việc.

Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động bị xô ngã CHỤP MÀN HÌNH

Tại cơ quan công an, người đẩy ngã chiến sĩ công an trên khai tên Bùi Văn Hưng (35 tuổi, ngụ xã nghĩa Thuận, TX.Thái Hòa, Nghệ An) và thừa nhận có hành vi nắm cổ áo và đẩy ngã chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. 10 người khác (gồm 2 người vi phạm nồng độ cồn) có độ tuổi từ 23 đến 35, quê ở các tỉnh Bình Định, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng và Nam Định.

Công an Trà Vinh cho biết, những người này đến Trà Vinh tạm trú và có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen". Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.