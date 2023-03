Trà Vinh: Tạm giam 3 người xúc phạm, đánh hội đồng cán bộ công an huyện

Ngày 5.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm: Lê Khánh Duy (31 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi) và Nguyễn Sơn Trung (39 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, H.Càng Long) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đây là 3 người đã xúc phạm và đánh hội đồng một cán bộ công an huyện.

Bị can Lê Khánh Duy tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21.2, tổ công tác thuộc Công an H.Càng Long làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Cổ Chiên, Khi đến đoạn thuộc thủy phận ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, H.Càng Long thì phát hiện ghe gỗ do Duy điều khiển có dấu hiệu nghi vấn khai thác cát sông trái phép nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, Duy không chấp hành mà điều khiển ghe tăng tốc bỏ chạy vào đất liền. Tổ công tác đuổi theo, mời Duy làm việc nhưng Duy tiếp tục bỏ chạy và bị trượt ngã.

Thấy Duy bị ngã, Tùng (có quan hệ bà con với Duy) chửi bới, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và xông vào đánh anh N.V.T (cán bộ Công an H.Càng Long) nhưng được mọi người can ngăn.

2 bị can Nguyễn Văn Tùng (trái) và Nguyễn Sơn Trung tại cơ quan công an NAM LONG

Lúc này, Trung ở gần đó và bị kích động từ việc Tùng và Duy hô "công an đánh dân" nên Trung chửi bới, xông vào đánh anh T., đồng thời có một người khác bên ngoài dùng vật cứng (nghi là đá xây dựng) ném trúng vào đầu anh T. gây thương tích, phải đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu.

Hiện, vụ đánh hội đồng cán bộ công an làm nhiệm vụ đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long tiếp tục mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.