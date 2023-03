Trà Vinh: Đưa bạn gái vào nhà nghỉ 'tâm sự' rồi trộm tài sản

Ngày 1.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Trung (25 tuổi, ngụ P.An Bình, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là người đã đưa bạn gái vào nhà nghỉ "tâm sự" rồi trộm xe máy và điện thoại.

Bị can Lê Văn Trung tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Trung và chị T. (ngụ xã Nhị Long Phú, H.Càng Long, Trà Vinh) quen nhau. Ngày 19.2, Trung đón xe khách từ tỉnh Kiên Giang đến H.Càng Long gặp chị T.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, chị T. điều khiển xe máy đến Bến xe khách H.Càng Long đón Trung. Sau đó, hai người đến một nhà nghỉ ở khóm 3, TT.Càng Long, H.Càng Long thuê phòng để "tâm sự".

Tại phòng nghỉ, lợi dụng lúc chị T. ngủ say, Trung lấy trộm 1 xe máy và 1 điện thoại di động của chị T., rồi chạy về Kiên Giang. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, chị T. thức dậy, phát hiện bị mất tài sản liền trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Càng Long nhanh chóng điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20.2, Công an H.Càng Long phối hợp Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) bắt giữ Trung cùng tang vật khi y đang lẩn trốn tại nhà.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai nhận trộm xe máy để làm phương tiện di chuyển và điện thoại dùng để chơi game.

Hiện, vụ trộm xe máy và điện thoại nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.