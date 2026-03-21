Mâu thuẫn đá bóng, nam sinh lớp 11 ở TP.HCM bị đánh hội đồng gãy xương mũi

Trần Duy Khánh
21/03/2026 11:57 GMT+7

Mâu thuẫn trong lúc đá bóng, nam sinh lớp 11 ở TP.HCM bị nhóm học sinh đánh hội đồng đến gãy xương mũi và đang được điều trị tích cực.

Ngày 21-3, UBND xã Phước Hòa, TP.HCM, cho biết công an xã đang xác minh vụ việc một nam sinh bị đánh hội đồng tại khu vực giữ xe gần Trường THPT Phước Hòa. Nạn nhân là em B.N.H.A, học sinh lớp 11, bị thương nặng sau cuộc ẩu đả với một nhóm học sinh lớp 10.

H.A bị gãy xương mũi, chấn thương vùng hộp sọ sau vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi đá bóng giữa các học sinh. Trong lúc chơi, 2 bên xảy ra va chạm dẫn đến té ngã và cãi vã. Đến trưa 18.3, khi tan học, em H.A ra khu vực giữ xe bên ngoài trường thì bất ngờ bị nhóm khoảng 5 học sinh lao vào đánh hội đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định H.A bị gãy xương mũi, đã phẫu thuật thông đường thở và tiếp tục theo dõi các chấn thương vùng hộp sọ. Gia đình cho biết em H.A vẫn đang được điều trị tích cực.

Camera ghi cảnh nhóm học sinh đánh hội đồng H.A vào trưa 18.3

Lãnh đạo UBND xã Phước Hòa cho biết công an xã đã làm việc với các bên liên quan và chờ kết quả giám định thương tật để xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía nhà trường, bà Phan Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Hòa, nhấn mạnh: sự việc xảy ra ngoài khuôn viên trường, tại bãi giữ xe tư nhân. Nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với học sinh, phụ huynh liên quan và trích xuất camera để làm rõ diễn biến.

Công an TP.HCM truy xét nhanh nhóm dùng hung khí chém nhau tại bãi đá

Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét, làm rõ nhóm người dùng hung khí rượt đuổi, chém nhau tại khu vực bãi đá khiến một số người bị thương, gây mất an ninh trật tự.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
