Mâu thuẫn đá bóng, nam sinh lớp 11 ở TP.HCM bị đánh hội đồng gãy xương mũi

Ngày 21-3, UBND xã Phước Hòa, TP.HCM, cho biết công an xã đang xác minh vụ việc một nam sinh bị đánh hội đồng tại khu vực giữ xe gần Trường THPT Phước Hòa. Nạn nhân là em B.N.H.A, học sinh lớp 11, bị thương nặng sau cuộc ẩu đả với một nhóm học sinh lớp 10.

H.A bị gãy xương mũi, chấn thương vùng hộp sọ sau vụ việc ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi đá bóng giữa các học sinh. Trong lúc chơi, 2 bên xảy ra va chạm dẫn đến té ngã và cãi vã. Đến trưa 18.3, khi tan học, em H.A ra khu vực giữ xe bên ngoài trường thì bất ngờ bị nhóm khoảng 5 học sinh lao vào đánh hội đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định H.A bị gãy xương mũi, đã phẫu thuật thông đường thở và tiếp tục theo dõi các chấn thương vùng hộp sọ. Gia đình cho biết em H.A vẫn đang được điều trị tích cực.

Camera ghi cảnh nhóm học sinh đánh hội đồng H.A vào trưa 18.3 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lãnh đạo UBND xã Phước Hòa cho biết công an xã đã làm việc với các bên liên quan và chờ kết quả giám định thương tật để xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía nhà trường, bà Phan Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Hòa, nhấn mạnh: sự việc xảy ra ngoài khuôn viên trường, tại bãi giữ xe tư nhân. Nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với học sinh, phụ huynh liên quan và trích xuất camera để làm rõ diễn biến.