Hưng Yên đề xuất chi hơn 7 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân

Ngày 26.3, tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp, nghe Sở Nông nghiệp - Môi trường báo cáo, đề xuất xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá và thay thế thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Hưng Yên cho hay, việc xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và góp phần thúc đẩy phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Hưng Yên trình bày dự thảo nghị quyết tại cuộc họp ẢNH: TẤT ĐẠT

Trong dự thảo, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Hưng Yên đề xuất 2 nhóm chính sách trọng tâm. Đối với hỗ trợ phá dỡ tàu cá, mức hỗ trợ dự kiến từ 10 - 50 triệu đồng/tàu, tùy kích cỡ và hỗ trợ 100% chi phí theo hóa đơn thực tế, tối đa không quá 30 triệu đồng/thiết bị đối với hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình.

Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Hưng Yên cho hay, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 7 tỉ đồng, trong đó khoảng 3,55 tỉ đồng hỗ trợ phá dỡ tàu cá và khoảng 3,48 tỉ đồng hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình cho 129 tàu cá trên địa bàn.

Kết luận cuộc họp, ông Lại Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị Sở Nông nghiệp - Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trong đó rà soát kỹ đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn kết luận cuộc họp ẢNH: TẤT ĐẠT

Đồng thời, tiếp tục xin ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan, chậm nhất trước ngày 10.4 phải hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ông Lại Văn Hoàn nhấn mạnh việc xây dựng chính sách cần bám sát nội dung Công điện số 198/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Do đó, Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì, phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng để xác định chính xác số lượng tàu cá cần hỗ trợ, bảo đảm phù hợp thực tiễn; đồng thời đề xuất phương án quản lý chặt chẽ sau hỗ trợ.

Đối với nội dung thay thế thiết bị giám sát hành trình, ông Hoàn đề nghị cần làm rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết của chính sách để đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả khi triển khai.