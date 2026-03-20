Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong chống khai thác IUU

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng khẳng định VN hợp tác chặt chẽ với EU trong chống khai thác IUU với tinh thần cầu thị "lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim và cam kết bằng hành động cụ thể". Chia sẻ về chiến lược phát triển đất nước để đạt 2 mục tiêu 100 năm, đến năm 2030 là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Thủ tướng cho biết một trong những mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu của VN thời gian qua và hiện nay là phát triển nghề cá bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Fernando Andresen Guimaraes ẢNH: TTXVN

Nhấn mạnh những năm qua, VN đã nỗ lực chống khai thác IUU, không chỉ vì sự quan tâm, khuyến cáo của EC mà vì phát triển nghề cá bền vững và vì uy tín, danh dự của VN, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn EC đã đồng hành cùng VN trong quá trình này. Trong nhiều năm qua, VN đã chủ động hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của EC trong chống khai thác IUU.

Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân VN đã nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách và giải pháp phòng, chống khai thác IUU. Trong đó, thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về chống khai thác IUU; xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm khai thác IUU; quản lý chặt chẽ đội tàu; kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản nhập khẩu; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi nghề cho ngư dân, đảm bảo sinh kế cho người dân, hạn chế các trường hợp vi phạm khai thác IUU.

Trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện VN - EU và với tinh thần cầu thị "lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim và cam kết bằng hành động cụ thể", Thủ tướng Chính phủ cho biết VN tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong chống khai thác IUU; mong muốn và tin tưởng EC sẽ xem xét, gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản VN, góp phần đưa hợp tác VN - EU và với các nước thành viên EU tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa thời gian tới.

Ông Fernando Andresen Guimaraes và đoàn công tác của EC bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; thể hiện tín hiệu rõ ràng và cam kết mạnh mẽ từ phía Chính phủ VN trong chống khai thác IUU.

Trưởng đoàn công tác EC cho biết EC đã quan tâm và đồng hành cùng VN trong chống khai thác IUU hơn 8 năm qua và nhận thấy nỗ lực, tiến bộ rất ấn tượng của VN theo từng năm tháng trong thực hiện các cam kết chống khai thác IUU. Trong đó, VN đã xây dựng hệ thống kiểm soát mạnh trong khai thác thủy sản, nhất là trong lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá VMS, truy xuất nguồn gốc thủy sản…

Ông Fernando Andresen Guimaraes và các thành viên trong đoàn hoàn toàn tin tưởng VN khắc phục được các hạn chế, đáp ứng yêu cầu, khuyến cáo của EC, đạt được mục tiêu quản lý tốt nghề cá.