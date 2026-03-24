Thời sự Pháp luật

Triệu tập người cầm 2 viên gạch hành hung nam shipper ở Hưng Yên

Trần Cường
Trần Cường
24/03/2026 19:41 GMT+7

Trong lúc giao hàng, nam shipper ở Hưng Yên bị một thanh niên lạ mặt gây sự và cầm 2 viên gạch tới hành hung. Công an đã triệu tập nghi phạm để làm rõ vụ việc.

Theo Công an xã Thái Thụy (Hưng Yên), khoảng 20 giờ 30 ngày 23.3, đơn vị này nhận tin báo từ anh P.Đ.L (trú xã Thái Thụy) về việc bị một thanh niên lạ mặt hành hung khi đang giao hàng tại khu vực thôn 5 (xã Thái Thụy).

Công an làm việc với nghi phạm

Nam shipper gửi kèm đoạn video ghi lại cảnh anh đang giao hàng thì bị một thanh niên đi xe máy qua gây sự, sau đó người này dừng xe lại cầm 2 viên gạch tới hành hung.

Nhận thông tin, chỉ huy Công an xã Thái Thụy đã chỉ đạo đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ.

Khoảng 14 giờ ngày 24.3, Công an xã Thái Thụy đã xác định và triệu tập người hành hung nam shipper lên làm việc.

Bước đầu, Công an xã Thái Thụy xác định nghi phạm là Vũ Trường T. (27 tuổi, trú thôn Trà Bôi, xã Thái Thụy). Làm việc với công an, T. đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an xã Thái Thụy đang củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý T. theo quy định.

