Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hỗn loạn cảnh 3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm tại Đồng Tháp

Bắc Bình - Anh Thư
24/03/2026 12:52 GMT+7

Một nhóm thanh niên đi trên 3 xe bán tải rượt đuổi một xe bán tải khác, rồi hành hung khiến 2 nạn nhân nhập viện. Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 24.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ một nhóm thanh niên rượt đuổi, hành hung khiến 2 người nhập viện. Vụ việc được cho là xảy ra tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp và đang lan truyền trên mạng xã hội.

Khi đuổi kịp xe bán tải, một người trong nhóm thanh niên đã nhảy lên phương tiện la hét để gây áp lực cho tài xế

Theo đó, ngày 23.3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đi trên 3 xe bán tải rượt đuổi, ép xe và hành hung người khác tại một vựa trái cây trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hình ảnh từ camera hành trình và camera an ninh tại hiện trường cho thấy, vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ 40 phút sáng 20.3, trên đường tỉnh 864, đoạn thuộc địa bàn xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.

3 xe ô tô rượt đuổi xe bán tải làm náo loạn khu vực đường tỉnh 864, đoạn qua xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

Thời điểm trên, một chiếc ô tô bán tải đang lưu thông thì bị 3 xe bán tải khác rượt đuổi, chèn ép quyết liệt suốt một đoạn đường dài. Khi chiếc xe bị đuổi rẽ vào một vựa trái cây để lánh nạn, nhóm thanh niên khoảng 10 người trên 3 xe kia đã nhanh chóng áp sát. Một thanh niên trong nhóm thậm chí nhảy lên thùng xe phía sau của nạn nhân, la hét nhằm gây áp lực.

Sau khi đuổi kịp, cả nhóm thanh niên lao vào hành hung khiến 2 nạn nhân nhập viện

Ngay sau khi chiếc xe bị rượt dừng lại, nhóm người này lao vào "đánh hội đồng" 2 người ngồi trên xe, gây nên cảnh tượng hỗn loạn như phim hành động. Sau khi bị hành hung, 2 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Vụ dùng ô tô rượt đuổi và hành hung người nêu trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi mang dao tự chế đi chém người.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung Rượt đuổi đồng tháp mạng xã hội xe bán tải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận