Hỗn loạn cảnh 3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm tại Đồng Tháp

Ngày 24.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ một nhóm thanh niên rượt đuổi, hành hung khiến 2 người nhập viện. Vụ việc được cho là xảy ra tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp và đang lan truyền trên mạng xã hội.

Khi đuổi kịp xe bán tải, một người trong nhóm thanh niên đã nhảy lên phương tiện la hét để gây áp lực cho tài xế ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, ngày 23.3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đi trên 3 xe bán tải rượt đuổi, ép xe và hành hung người khác tại một vựa trái cây trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hình ảnh từ camera hành trình và camera an ninh tại hiện trường cho thấy, vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ 40 phút sáng 20.3, trên đường tỉnh 864, đoạn thuộc địa bàn xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.

3 xe ô tô rượt đuổi xe bán tải làm náo loạn khu vực đường tỉnh 864, đoạn qua xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời điểm trên, một chiếc ô tô bán tải đang lưu thông thì bị 3 xe bán tải khác rượt đuổi, chèn ép quyết liệt suốt một đoạn đường dài. Khi chiếc xe bị đuổi rẽ vào một vựa trái cây để lánh nạn, nhóm thanh niên khoảng 10 người trên 3 xe kia đã nhanh chóng áp sát. Một thanh niên trong nhóm thậm chí nhảy lên thùng xe phía sau của nạn nhân, la hét nhằm gây áp lực.

Sau khi đuổi kịp, cả nhóm thanh niên lao vào hành hung khiến 2 nạn nhân nhập viện ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi chiếc xe bị rượt dừng lại, nhóm người này lao vào "đánh hội đồng" 2 người ngồi trên xe, gây nên cảnh tượng hỗn loạn như phim hành động. Sau khi bị hành hung, 2 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Vụ dùng ô tô rượt đuổi và hành hung người nêu trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.