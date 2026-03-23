Xác định danh tánh người bắn động vật và hành hung phóng viên ở Đà Lạt

Như Báo Thanh Niên đã thông tin ngày 22.3, một người đàn ông ngang nhiên dùng ná cao su bắn động vật tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Khi bị anh N.K.L (phóng viên thường trú một cơ quan báo chí tại Lâm Đồng) phát hiện, nhắc nhở, người này không nghe mà còn giật điện thoại, cản trở việc ghi hình và có hành vi hành hung phóng viên.

Ông B.V.Đ (30 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện làm thuê ở phường Xuân Hương - Đà Lạt) dùng ná cao su bắn chim, sóc và có hành vi hành hung phóng viên

ẢNH: CTV

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm người vi phạm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã mời ông B.V.Đ (30 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện làm thuê ở phường Xuân Hương - Đà Lạt) đến làm việc.

Chiếc ná cao su tang vật mà ông B.V.Đ dùng để bắn sóc, chim trên đường phố ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, ông Đ. khai nhận khoảng 7 giờ 20 ngày 22.3 đã sử dụng ná cao su tự chế mua trên mạng để bắn sóc tại khu vực trên. Khi bị phóng viên nhắc nhở, ông Đ. đã giật điện thoại, không cho quay phim và hành hung phóng viên; vụ việc được người dân can ngăn kịp thời.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Hình ảnh ông B.V.Đ dùng ná cao su bắn chim ở bờ hồ Xuân Hương ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không săn bắt, bắn giết động vật trái phép tại khu vực đô thị, nơi công cộng; đồng thời tôn trọng hoạt động tác nghiệp báo chí, tránh các hành vi cản trở, xâm phạm người thi hành nhiệm vụ.