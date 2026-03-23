Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xác định danh tánh người bắn động vật và hành hung phóng viên ở Đà Lạt

23/03/2026 12:58 GMT+7

Ngày 23.3, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định danh tánh người đàn ông có hành vi sử dụng dụng cụ bắn động vật nơi công cộng và hành hung phóng viên gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin ngày 22.3, một người đàn ông ngang nhiên dùng ná cao su bắn động vật tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Khi bị anh N.K.L (phóng viên thường trú một cơ quan báo chí tại Lâm Đồng) phát hiện, nhắc nhở, người này không nghe mà còn giật điện thoại, cản trở việc ghi hình và có hành vi hành hung phóng viên.

Xác định danh tính người bắn động vật và hành hung phóng viên tại Đà Lạt- Ảnh 1.

Ông B.V.Đ (30 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện làm thuê ở phường Xuân Hương - Đà Lạt) dùng ná cao su bắn chim, sóc và có hành vi hành hung phóng viên

ẢNH: CTV

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm người vi phạm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã mời ông B.V.Đ (30 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện làm thuê ở phường Xuân Hương - Đà Lạt) đến làm việc.

Xác định danh tính người bắn động vật và hành hung phóng viên tại Đà Lạt- Ảnh 2.

Chiếc ná cao su tang vật mà ông B.V.Đ dùng để bắn sóc, chim trên đường phố

ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, ông Đ. khai nhận khoảng 7 giờ 20 ngày 22.3 đã sử dụng ná cao su tự chế mua trên mạng để bắn sóc tại khu vực trên. Khi bị phóng viên nhắc nhở, ông Đ. đã giật điện thoại, không cho quay phim và hành hung phóng viên; vụ việc được người dân can ngăn kịp thời.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Xác định danh tính người bắn động vật và hành hung phóng viên tại Đà Lạt- Ảnh 3.

Hình ảnh ông B.V.Đ dùng ná cao su bắn chim ở bờ hồ Xuân Hương

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không săn bắt, bắn giết động vật trái phép tại khu vực đô thị, nơi công cộng; đồng thời tôn trọng hoạt động tác nghiệp báo chí, tránh các hành vi cản trở, xâm phạm người thi hành nhiệm vụ.

Truy tìm người bắn chim giữa phố Đà Lạt, hành hung phóng viên khi bị nhắc nhở

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận