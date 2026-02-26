Bắt khẩn cấp tài xế lái ô tô tông 7 người tại bến xe ở Đà Lạt

Tối 26.2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Quốc (26 tuổi, ở phường Lâm Viên - Đà Lạt), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quốc là người lái ô tô tông nhiều người tại cây xăng trong Bến xe liên tỉnh Lâm Đồng.

Theo cơ quan công an, chiều 25.2, sau khi uống rượu tại một quán ăn ở phường Cam Ly - Đà Lạt, Quốc điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu thì xảy ra va chạm với ô tô trung chuyển của nhà xe Phương Trang do anh Huỳnh Duy Minh (43 tuổi) điều khiển. Bức xúc, Quốc chặn xe, đánh anh Minh bị thương vùng mắt làm anh Minh choáng váng.

[VIDEO] Tài xế lái ô tô tông 7 người sau mâu thuẫn tại bến xe ở Đà Lạt

Chưa dừng lại, sau đó Quốc tiếp tục lái ô tô biển số 49H-035.69 đến bến xe để tìm anh Minh. Tại khu vực cây xăng Anh Phát (1 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt), hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Quốc lên xe, đóng cửa và bất ngờ lái ô tô lao vào nhóm người đang đứng gần trụ bơm xăng.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Quốc ẢNH: L.V

Hậu quả, anh Trần Minh Thuận (24 tuổi, nhân viên nhà xe Phương Trang) bị thương nặng, 6 người khác bị thương nhẹ. Vụ việc gây náo loạn, ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực bến xe.

Quốc lái ô tô tông anh Trần Minh Thuận bị thương nặng, 6 người khác bị thương nhẹ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi gây ra vụ việc, Quốc lái xe tiện rời khỏi hiện trường nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt để làm rõ. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Trần Văn Quốc cho kết quả 0,238mg/l khí thở; âm tính với ma túy.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm giữ hình sự đối với Quốc trong 3 ngày để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.