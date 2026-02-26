3 ô tô tông liên hoàn trên đèo Bảo Lộc lúc mưa lớn khiến giao thông ùn ứ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 25 cùng ngày, xe bồn chở xăng dầu biển số 60H-216.41 lưu thông theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM. Khi đến Km102, tại một khúc cua trên đèo Bảo Lộc, xe bồn bất ngờ va chạm với ô tô con 4 chỗ mang biển số TP.HCM chạy cùng chiều phía trước.

Chiếc ô tô con bị kẹp giữa xe bồn và xe tải trên đèo Bảo Lộc ẢNH: L.V

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con bị đẩy về phía trước và tiếp tục tông vào xe tải đông lạnh lưu thông cùng chiều. Ô tô con bị kẹp giữa xe bồn và xe tải, phần đầu và đuôi dập nát, hư hỏng nặng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực Đèo Bảo Lộc có mưa lớn, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Vụ va chạm khiến các phương tiện lưu thông qua đèo phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc ẢNH: L.V

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Đạ Huoai 2 đến hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa trời mưa trên đèo Bảo Lộc khiến giao thông ùn ứ ẢNH: L.V

Đèo Bảo Lộc là tuyến giao thông huyết mạch nối Lâm Đồng với Đông Nam bộ, thường có mật độ xe tải, xe container lưu thông lớn. Khi gặp thời tiết xấu, nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn, nhất là tại các khúc cua dốc, tầm nhìn bị hạn chế.