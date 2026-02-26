Lật xe khách trên quốc lộ 14 làm 1 người chết, 2 người bị thương

Trưa 26.2, một vụ lật xe khách xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Sơn Thọ (xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai) làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) lái xe khách biển số 50H-677.78 đi trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi TP.HCM.

Chiếc xe khách lật ngang khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ẢNH: C.T.V

Khi chiếc xe đến đoạn đường cong, thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, do trời mưa, đường trơn trượt, chiếc xe khách đã bất ngờ bị mất lái, lật ngang vào lề đường.

Vụ tai nạn khiến 1 hành khách là anh C.H.T (20 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) tử vong, 2 hành khách khác trên xe bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ tai nạn cũng khiến chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ ẢNH: C.T.V

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng tại địa phương điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 1 người chết, 2 người bị thương.