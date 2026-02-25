Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Nam shipper tử vong sau va chạm với xe bồn trên cầu Trường Tiền

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
25/02/2026 10:41 GMT+7

Sau cú chạm với xe bồn trên cầu Trường Tiền (TP.Huế), nam tài xế xe ôm công nghệ (shipper, 36 tuổi) tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng TP.Huế điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 25.2, Công an phường Thuận Hóa, TP.Huế đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Trường Tiền, khiến 1 nạn nhân nam tử vong tại chỗ.

TP.Huế: Nam shipper tử vong sau va chạm với xe bồn trên cầu Trường Tiền- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: N.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 50 cùng ngày, anh P.V.H (36 tuổi, ở phường Thanh Thủy, TP.Huế ) là tài xế xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy BS 75AA-041.xx lưu thông trên cầu Trường Tiền (phường Thuận Hóa) theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi.

Thời điểm này, xe máy của anh H. xảy ra va chạm với xe bồn chứa nước của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, đang lưu thông phía trước cùng chiều, do anh T.T.A (37 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP.Huế) điều khiển.

Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, anh H. chưa lập gia đình. Hiện thi thể anh H. đã được bàn giao cho người nhà để lo hậu sự.

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy cày và xe gắn máy tại P.Phong Thái, TP.Huế khiến 2 chị em tử vong thương tâm.

tai nạn tai nạn giao thông Cầu Trường Tiền nam shipper va chạm
