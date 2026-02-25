TP.Huế: Nam shipper tử vong sau va chạm với xe bồn trên cầu Trường Tiền

Ngày 25.2, Công an phường Thuận Hóa, TP.Huế đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Trường Tiền, khiến 1 nạn nhân nam tử vong tại chỗ.



Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: N.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 50 cùng ngày, anh P.V.H (36 tuổi, ở phường Thanh Thủy, TP.Huế ) là tài xế xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy BS 75AA-041.xx lưu thông trên cầu Trường Tiền (phường Thuận Hóa) theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi.

Thời điểm này, xe máy của anh H. xảy ra va chạm với xe bồn chứa nước của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, đang lưu thông phía trước cùng chiều, do anh T.T.A (37 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP.Huế) điều khiển.

Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, anh H. chưa lập gia đình. Hiện thi thể anh H. đã được bàn giao cho người nhà để lo hậu sự.