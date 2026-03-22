Truy tìm người bắn chim giữa phố Đà Lạt, hành hung phóng viên khi bị nhắc nhở

Ngày 22.3, lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang truy tìm người đàn ông ngang nhiên bắn chim giữa phố, khi được nhắc nhở còn lao vào giật điện thoại, hành hung phóng viên, xảy ra sáng cùng ngày.

Người đàn ông dùng ná cao su bắn chim bên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, anh N.K.L, phóng viên Báo Công an nhân dân thường trú tại Lâm Đồng, khi lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Xuân Hương - Đà Lạt), phát hiện một người đàn ông có hành vi bắn chim giữa phố. Anh đã dùng điện thoại ghi lại sự việc, đồng thời nhắc nhở người này không nên thực hiện hành vi trên ở nơi công cộng.

Con chim đậu giữa hồ Xuân Hương là mục tiêu của người đàn ông săn bắn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, người đàn ông bất ngờ lao tới giật điện thoại, yêu cầu anh L. xóa hình ảnh, đồng thời hành hung anh. Vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh bức xúc, một số người đã kịp thời can ngăn và báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Người đàn ông bắn chim giữa phố Đà Lạt, còn hành hung phóng viên khi bị nhắc nhở ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo anh L., người này được cho là đã nhiều lần đi bắn chim giữa phố Đà Lạt và quanh hồ Xuân Hương từ năm 2025 đến nay. Vì vậy, anh đã nhắc nhở không nên bắn chim ở nơi công cộng, đặc biệt tại khu vực đông người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng hình ảnh phố núi du lịch.