Truy tìm người bắn chim giữa phố Đà Lạt, hành hung phóng viên khi bị nhắc nhở

Lâm Viên
22/03/2026 11:45 GMT+7

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang truy tìm người đàn ông ngang nhiên bắn chim giữa phố, khi bị nhắc nhở còn lao vào hành hung phóng viên.

Ngày 22.3, lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang truy tìm người đàn ông ngang nhiên bắn chim giữa phố, khi được nhắc nhở còn lao vào giật điện thoại, hành hung phóng viên, xảy ra sáng cùng ngày.

Truy tìm người bắn chim giữa phố Đà Lạt, hành hung phóng viên khi được nhắc nhở - Ảnh 1.

Người đàn ông dùng ná cao su bắn chim bên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, anh N.K.L, phóng viên Báo Công an nhân dân thường trú tại Lâm Đồng, khi lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Xuân Hương - Đà Lạt), phát hiện một người đàn ông có hành vi bắn chim giữa phố. Anh đã dùng điện thoại ghi lại sự việc, đồng thời nhắc nhở người này không nên thực hiện hành vi trên ở nơi công cộng.

Truy tìm người bắn chim giữa phố Đà Lạt, hành hung phóng viên khi được nhắc nhở - Ảnh 2.

Con chim đậu giữa hồ Xuân Hương là mục tiêu của người đàn ông săn bắn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tuy nhiên, người đàn ông bất ngờ lao tới giật điện thoại, yêu cầu anh L. xóa hình ảnh, đồng thời hành hung anh. Vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh bức xúc, một số người đã kịp thời can ngăn và báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Truy tìm người bắn chim giữa phố Đà Lạt, hành hung phóng viên khi được nhắc nhở - Ảnh 3.

Người đàn ông bắn chim giữa phố Đà Lạt, còn hành hung phóng viên khi bị nhắc nhở

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo anh L., người này được cho là đã nhiều lần đi bắn chim giữa phố Đà Lạt và quanh hồ Xuân Hương từ năm 2025 đến nay. Vì vậy, anh đã nhắc nhở không nên bắn chim ở nơi công cộng, đặc biệt tại khu vực đông người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng hình ảnh phố núi du lịch.

Nhiều người dân Đà Lạt mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng săn bắt chim tự phát trong đô thị, nhằm bảo vệ các loài chim, giữ gìn cảnh quan và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Bán chim trời, thú rừng công khai thách thức pháp luật

Bất chấp pháp luật nghiêm cấm săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, tình trạng rao bán chim cò, thú rừng vẫn diễn ra công khai trên mạng xã hội và các tuyến đường tại TP.HCM.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
