Hàng trăm chim cảnh ở Huế đã được công nhận có nguồn gốc hợp pháp

Ngày 10.3, Chi cục Kiểm lâm TP.Huế cho biết sau 1 năm siết chặt quản lý chim cảnh có nguồn gốc hợp pháp, đến nay trên địa bàn có 32 cá nhân đăng ký hồ sơ với tổng số 845 con được công nhận.



Kiểm lâm TP.Huế thả nhiều chim chào mào bị mua bán trái phép về tự nhiên ẢNH: BÌNH THIÊN

Các loài chim cảnh được đăng ký nuôi chủ yếu là chào mào, một số khác là yến phụng và công Ấn Độ.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.Huế, việc nuôi các loài chim cảnh thuộc nhóm động vật rừng phải tuân thủ quy định pháp luật và có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Một cá thể chim được xem là có nguồn gốc hợp pháp khi thuộc một trong số các trường hợp: khai thác hợp pháp từ tự nhiên; nhập khẩu hợp pháp; sinh sản từ cơ sở nuôi hợp pháp; được xử lý sau khi tịch thu hoặc mua, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu hợp pháp.

Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cơ sở nuôi chim được quy định tại khoản 2 điều 13 Thông tư 26/2025/TT-BNNMT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 84/2025/TT-BNNMT.

Tính đến nay, đã có 845 cá thể chim ở Huế được công nhận có nguồn gốc hợp pháp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, tháng 5.2025, Chi cục Kiểm lâm TP.Huế đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh, đặc biệt quán cà phê kiểm tra hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của chim cảnh do khách hàng mang đến. Động thái này thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là người chơi chim cả nước.

Việc tăng cường quản lý hoạt động nuôi nhốt chim hoang dã trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.

Chi cục Kiểm lâm TP.Huế cũng đã phát hiện, xử lý một số vụ vi phạm liên quan đến quảng cáo, mua bán chim chào mào trái quy định pháp luật; đồng thời, thả hàng ngàn cá thể chim chào mào về môi trường tự nhiên.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Chi cục Kiểm lâm TP.Huế từng giải thích về các thủ tục, quy định liên quan đến việc chơi chim chào mào và các loài động vật rừng. Theo đó, chim chào mào là loài động vật rừng thông thường. Phần lớn chim chào mào được nuôi làm cảnh trên địa bàn TP.Huế trước đó có nguồn gốc từ hoạt động săn bắt trái phép. Việc nuôi nhốt chim chào mào phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, để tổ chức các sự kiện như hội thi chim, các cá thể chim chào mào tham gia phải có nguồn gốc hợp pháp và được cơ quan kiểm lâm quản lý. Về chế tài xử lý vi phạm, Chi cục Kiểm lâm TP.Huế cho biết, hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái pháp luật sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự theo điều 234 bộ luật Hình sự năm 2015, với mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm. Các vi phạm về trình tự, thủ tục liên quan đến động vật rừng cũng sẽ bị xử phạt theo quy định.



