Bán chim trời, thú rừng công khai thách thức pháp luật

Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tận diệt động vật hoang dã, đòi hỏi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khắc.

Rao bán tràn lan trên mạng

Mạng xã hội đang trở thành "chợ đen" sôi động cho việc buôn bán động vật hoang dã.

Nhóm Facebook "Chuột rắn chim cò đồ đồng" với hơn 40.000 thành viên liên tục đăng bài rao bán thịt chim cò, vạc, tu hú, sóc và các dụng cụ bẫy như lồng, keo dính, lưới tàng hình, kèm số điện thoại liên hệ công khai.

Động vật hoang dã, chim cò rao bán tràn lan trên mạng kèm số điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản "Liên Tâm" quảng cáo sóc, chim cu, trích, gà nước với cam kết hàng tươi ngon, tự nhiên, ship toàn quốc. Đi kèm với những lời mời chào là hình ảnh của hàng trăm con chim trời bị vặt lông trụi lủi cùng nhiều khay đặc sản đồng quê chờ khách mua.

Tương tự, tài khoản "Bảo nhi food0949861320ct" rao bán chim cu, cầy hương, báo đá (mèo đốm hoang), hoẵng, khẳng định bắt từ tự nhiên 100%. Giá chim cu gáy 35.000 đồng/con, cầy hương 3,4 triệu đồng/con làm sẵn, hoẵng 350.000 đồng/kg. Hàng có con sống, con làm sạch, ship tận nơi qua tin nhắn.

Để tăng tính thuyết phục, nhiều tài khoản quay video săn bắt trực tiếp. Tài khoản "Nguyễn Cả" đăng clip con chồn bạc má dính bẫy, giới thiệu "Báo hàng nha anh em". Trưa 11.12, chỉ sau 1 giờ, hàng đã bán hết cho khách khi chúng tôi liên hệ.

Để tăng tính thuyết phục, nhiều tài khoản quay video săn bắt trực tiếp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hàng chục nhóm khác về săn bắt chim thú có từ vài nghìn đến hàng chục nghìn thành viên, tràn ngập bài rao bán động vật hoang dã công khai.

Chim trời treo lủng lẳng, cần là có ngay

Không cần lên mạng, chỉ cần chạy xe dọc một số tuyến đường ngoại thành TP.HCM là dễ dàng bắt gặp cảnh buôn bán chim trời công khai.

Chim cò, cu, chằng nghịch, gà nước... bày bán tràn lan trên đường Nguyễn Văn Bứa ẢNH: TRẦN KHA

Trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo), chim cò, quốc, trích buộc thành chùm, treo dọc vỉa hè. Gần đó, đường Trần Đại Nghĩa bày bán chim cu, trích trong lồng sắt.

Cò treo bán trên đường Trần Văn Giàu ẢNH: TRẦN KHA

Đường Nguyễn Văn Bứa (xã Bà Điểm - xã Xuân Thới Sơn - xã Vĩnh Lộc) có hơn 5 điểm bán cò, trích, chằng nghịch, gà nước treo lủng lẳng dọc theo hai bên đường. Giá gà nước, trích 550.000 đồng/kg, cò 400.000 đồng/kg.

Một người phụ nữ bán chim tên T.N (trên 50 tuổi) khoe nguồn hàng ổn định từ miền Tây và các vùng lân cận, khách đặt số lượng lớn vẫn đáp ứng. Cũng theo bà T.N., giá chim cò cũng dao động theo ngày; những ngày hiếm hàng, giá có thể cao hơn.

Người đàn ông bán gà nước, chằng nghịch trên đường Nguyễn Văn Bứa ẢNH: TRẦN KHA

Khi khách có nhu cầu mua người bán sẽ bao công làm tại chỗ ẢNH: TRẦN KHA

Người đàn ông dùng khò lửa làm sạch lông chằng nghịch giao cho khách ẢNH: TRẦN KHA

Trước khu vực lối vào nhà bà T.N. đặt dãy lồng sắt lớn, cao, bên ngoài lồng sắt treo nhiều chim cò giá bán từ 300.000 đồng - hơn 500.000 đồng/kg. Bên trong các lồng sắt ngăn thành nhiều ngăn để nhốt các loại chim khác như cu, bồ câu... Giá chim cu (cu tiểu) 25.000 đồng/con; cu đất lớn 170.000 đồng/con; khi khách có nhu cầu mua người bán sẽ bao công làm tại chỗ.

Căn nhà cấp 4 trên đường Tân Kỳ Tân Quý (bên hông cầu Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa) không gắn biển hiệu nhưng là điểm quen thuộc chuyên bán gà nước, chằng nghịch, trích, vịt nước, rắn, chồn bạc má... Giá chằng nghịch 400.000 đồng/kg, gà nước 500.000 đồng/kg, chồn bạc má 900.000 đồng/kg, người bán khẳng định bắt từ thiên nhiên, rừng. Khi mua, khách cũng được bao làm thịt tại chỗ.

Chồn bạc má được nuôi, nhốt rao bán tại căn nhà cấp 4 trên đường Tân Kỳ Tân Quý ẢNH: TRẦN KHA

Trên đường Đỗ Văn Dậy (xã Hóc Môn) và tỉnh lộ 15 (xã Bình Mỹ đoạn gần Cầu Lớn); đường Lê Quang Đạo (xã Hóc Môn), đường Bờ Kênh nối dài và Đặng Công Bỉnh (xã Xuân Thới Sơn đoạn gần cầu An Hạ) có hơn chục điểm bán chim sẻ, cu phóng sanh, giá 8.000 - 10.000 đồng/con. Dù ghi phóng sanh, người bán sẵn sàng cung cấp chim thịt khi khách yêu cầu, thậm chí bán rùa các loại.

Nhiều điểm bán chim sẻ, cu... với giá 8.000 - 10.000 đồng/con ẢNH: TRẦN KHA

Thậm chí bán cả rùa ẢNH: TRẦN KHA

Trên đường Thuận Kiều và đường Tân Hưng (phường Chợ Lớn), chim cảnh không giấy tờ nguồn gốc hợp pháp bán tràn lan.

Nhiều người bán thừa nhận gần đây công an, kiểm lâm làm căng nên giảm bán công khai, nhưng vẫn nhận đặt hàng qua điện thoại, Zalo, giao tận nơi vào sáng sớm hoặc tối muộn.

Điểm bán chim cảnh trên đường Tân Hưng

ẢNH: TRẦN KHA

Ngày 23.12, tiếp nhận thông tin từ Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND các xã, phường cho biết sẽ kiểm tra xử lý ngay.

Tình trạng buôn bán động vật hoang dã vẫn diễn ra ngang nhiên cho thấy mức phạt hiện tại chưa đủ sức răn đe. Nếu không có biện pháp mạnh tay hơn, nhiều loài chim trời, thú rừng quý hiếm sẽ sớm chỉ còn trong... ảnh chụp trên mạng xã hội.