Thời sự

TP.HCM: Người dân bàn giao voọc bạc Đông Dương quý hiếm cho kiểm lâm

Trần Kha
Trần Kha
11/11/2025 14:15 GMT+7

Một con voọc bạc Đông Dương nặng 4 kg được người dân tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Ngày 11.11, Đội Kiểm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận một con voọc bạc Đông Dương để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Người dân bắt được voọc bạc Đông Dương khi thả lưới đánh cá trên sông - Ảnh 1.

Voọc bạc Đông Dương người dân bàn giao cho kiểm lâm

ẢNH: CTV

Con voọc trên do bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (ở xã An Nhơn Tây) tự nguyện giao nộp. Bà Phượng kể, khoảng 7 năm trước, người bạn của bà khi thả lưới bắt cá trên sông Sài Gòn phát hiện một con vật nhỏ giống con khỉ nằm run rẩy trong đám lục bình. Người bạn mang về cho mẹ bà Phượng chăm sóc. 

Sau thời gian nuôi dưỡng, gia đình bà Phượng mong muốn thả con vật về tự nhiên nên liên hệ địa phương và bàn giao cho kiểm lâm.

Đến tiếp nhận, kiểm lâm xác định đây là voọc bạc Đông Dương (tên khoa học Trachypithecus germaini), giới tính cái, nặng khoảng 4 kg, thuộc nhóm IB loài nguy cấp quý, hiếm.

Trước đó không lâu, ông Tạ Thiên Thái (ở phường An Lạc) phát hiện một con tê tê Java nặng 5 kg bò trước nhà vào ban đêm. Biết đây là động vật quý hiếm, ông Thái bắt giữ và giao nộp cơ quan kiểm lâm. Loài tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) cũng thuộc nhóm IB danh mục loài nguy cấp quý, hiếm.

Cuối tháng 4.2025, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) thả 24 cá thể động vật hoang dã thuộc 11 loài về tự nhiên, gồm trăn đất, trăn gấm, cu li nhỏ, khỉ vàng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim cao cát bụng trắng, rùa hộp lưng đen, rùa đất lớn, rùa răng, rùa ba gờ. Các cá thể này được tiếp nhận từ người dân, chăm sóc đúng quy định trước khi tái hòa nhập môi trường.

